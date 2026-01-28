BL: Liverpool–Qarabag

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 5–0 (2–0) – ÉLŐ

Liverpool, Anfield. Vezeti: Kruzliak (szlovák)

Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot

Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanli, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov

Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.)

Cikkünk folyamatosan frissül...