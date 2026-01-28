Nemzeti Sportrádió

BL: Liverpool–Qarabag

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 20:50
null
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott Mohamed Szalahnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool élő közvetítés Qarabag
A Liverpool FC a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában az azeri Qarabagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Liverpool FC (angol)–Qarabag (azeri) 5–0 (2–0) – ÉLŐ
Liverpool, Anfield. Vezeti: Kruzliak (szlovák)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Endo, 4.), Gravenberch, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai (Nallo, 75.), A. Mac Allister – Szalah, Wirtz (Ngumoha, 67.), Gakpo (Chiesa, 75.) – Ekitiké (Nyoni, 67.). Menedzser: Arne Slot
Qarabag: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev (T. Bayramov, 68.) – Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (D. Bolt, 68.), J. Montiel (Qurbanli, 85.), Zoubir (Addai, 81.) – C. Durán (Akhundzade, 68.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
Gólszerző: A. Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Liverpool élő közvetítés Qarabag
Legfrissebb hírek

Bajnokok Ligája: Benfica–Real Madrid

Bajnokok Ligája
1 órája

Szoboszlai bekerült a PL-forduló legjobb tizenegyébe a WhoScorednál

Angol labdarúgás
11 órája

Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Bajnokok Ligája
15 órája

Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

Bajnokok Ligája
16 órája

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
Tegnap, 19:00

Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 18:05

A Győri ETO a második félidőben lerendezte a Gloria Bistritát a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.01.25. 17:30

A DVSC-nek nem volt esélye a pontszerzésre az Esbjerg ellen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.01.25. 15:31
Ezek is érdekelhetik