A Győri ETO a második félidőben lerendezte a Gloria Bistritát a női kézilabda BL-ben

2026.01.25. 17:30
Dione Housheer volt a győriek egyik vezére Besztercében (Fotó: Török Attila, archív)
A női kézilabda Bajnokok Ligája 11. fordulójában a Győri Audi ETO KC 27–22-re legyőzte a román Gloria Bistritát idegenben, így még közelebb került ahhoz, hogy bejusson a negyeddöntőbe.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ
A-CSOPORT
GLORIA BISTRITA (román)–GYŐRI AUDI ETO KC 22–27 (12–11)
Bistrita, 3000 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok). 
BISTRITA: DE ARRUDA – FORSBERG 6, Arcos 2, Gassama, Ostase 4, So Delgado 4, J. Gutiérrez 2. Csere: Perseca (kapus), Nüsser 2 (2), Kobylinska 1, Stoica, Kerekes, Burlacsenko 1 (1). Edző: Carlos Viver
GYŐR: Szemerey – Hovden 2 (1), HOUSHEER 8 (4), K. JÖRGENSEN 6, Dulfer 3, DE PAULA 4, Fodor Cs. 1. Csere: SAKO (kapus), Breistöl, Stanko 2, Hagman 1, Van Wetering. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 14. p.: 8–6. 27. p.: 11–11. 34. p.: 14–13. 38. p.: 14–16. 46. p.: 15–22. 52. p.: 17–25. 57. p.: 21–25.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
Hétméteresek: 5/3, ill. 7/5
MESTERMÉRLEG
Carlos Viver: – Kiváló teljesítményt nyújtottunk az első félidőben, jól működtek a támadásaink és nagyszerűek voltak a befejezéseink. A második játékrészben akadt egy negyedórás periódus, amikor egyszer sem találtunk be.
Per Johansson: – Keményen harcoltunk az első félidőben, de rengeteg ziccert rontottunk. A szünetben megbeszéltük, hogy jobban kell védekeznünk a beálló körül. Örülök, hogy játékosaim a hiányos felállást is kezelték és megnyerték a mérkőzést.

Sokasodtak a győri gondok az elmúlt napokban, a Debrecen elleni győztes bajnokin ugyanis kificamodott Helena Elver könyöke, így beállói mellett a dán irányítóra sem számíthatott Per Johansson a Gloria Bistrita elleni idegenbeli találkozón. A forró hangulatú besztercei aréna korántsem jelent bevehetetlen erődöt, ám intő jel lehetett, hogy ősszel például az Esbjerg is kikapott ott.

Nagy tempóban kezdődött a mérkőzés, tíz perc alatt tizenhárom (7–6) gólig jutottak a felek, ami mutatta, hogy a védekezés mindkét oldalon hagyott maga mögött némi kívánnivalót. A jól védő Renata de Arruda és a hazai kapufa is bőven tett azért, hogy ne vezessen az ETO – látszott, hogy ez a meccs nem lesz annyira sima, mint a két csapat októberi találkozója, amelyen 33–18-ra diadalmaskodtak a kisalföldiek.

A félidő közepére elmaradtak a gólok, míg jócskán megnőtt a hibák száma. A győrieknek tíz perc alatt csupán egyszer sikerült betalálniuk, a hazaiak őrizték kis előnyüket, amiben De Arruda is szerepet játszott. 11–9-nél Johansson kért időt, szavai hatásosnak bizonyultak, Dione Housheer duplájával rövidesen kiegyenlített az ETO, ráadásul a kapuban Hatadou Sako is hozzátette a magáét. A vezetést már nem sikerült átvenni, Tjasa Stanko ziccere a kapufán landolt, és később Housheer hetesét védte a hazai kapus.

12–11-es besztercei vezetéssel mehettek szünetre a felek, úgy tűnt, nehéz harminc perc vár a címvédőre a motivált román ellenféllel szemben – pláne úgy, hogy De Arruda hetesvédéssel kezdett a második félidőben. A túloldalon Sako ziccerek hárításával járult hozzá, hogy a vezetésért támadhasson a Győr, Kelly Dulfer beállóból be is talált, 2–1 után először vezettek a vendégek a 37. percben. Lendületbe került az ETO, Stanko révén kettőre nőtt az előny. Sako maradt lenn a besztercei térfélen (!), mivel Jennifer Gutiérrez az arcába csapott. A spanyol balszélsőt hosszas videózás után két percre kiállították, a győriek pedig szépen növelték a különbséget, húsz perccel a vége előtt már néggyel vezettek.

Elfogyott a besztercei kreativitás és lendület, ráadásul Larissa Nüsser hetesét Sako kivédte, míg a túloldalon Housheer magabiztosan értékesítette az övét. 20–15-re módosult az állás, így kétbeállós játékra váltottak a hazaiak. Ám a Sako-show ellenszerét nem találták meg, a francia kapus több mint 50 százalékos hatékonysággal védett. Kristina Jörgensen teljesítménye is feljavult, az utolsó tíz percnek hétgólos előnnyel vághatott neki az ETO. Johansson azért nem dőlt hátra, vehemensen kért hatékonyabb védekezést, az idény közben igazolt svéd jobbszélső, Matilda Sofia Forsberg ugyanis több alkalommal átjátszotta a kisalföldiek hátsó alakzatát.

Így is túl hamar nyugodtak meg a vendégek, négy nullás sorozattal csökkentette négyre a különbséget a Beszterce, De Arruda újra a meccs eleji önmagát idézte. Bruna de Paula törte meg a vendégek gólcsendjét, majd betalált Fodor Csenge is, s már a „hajrá, Győr”-től zengett az aréna.

Győzelmével az ETO nagyot lépett a negyeddöntő felé, a kisalföldiek legközelebb február 7-én lépnek pályára az elitligában, akkor a Buducsnoszt Podgorica érkezik az Audi Arénába. 22–27

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. GYŐR11101366–280+8620
2. Metz1192351–288+6318
3. Esbjerg11713364–321+4315
4. Gloria Bistrita1165328–345–1712
5. DEBRECEN1147316–343–278
6. Borussia Dortmund1147312–348–368
7. Storhamar1129282–310–284
8. Buducsnoszt11119267–351–843

 

 

