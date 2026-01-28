Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: értékelje a magyar válogatott játékosainak teljesítményét!

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 19:35
null
(Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
értékelés férfi kézilabda Európa-bajnokság játékosértékelés magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
A magyar férfi kézilabda-válogatott két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárta a dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot. Értékelje a magyar nemzeti csapat játékosainak egyéni teljesítményét!

 

 

Kézilabda
1 órája

Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe

A második félidőben többször is hosszú percekig nem szereztünk gólt, ez pedig nem fért bele az elődöntőért küzdő ellenféllel szemben. A házigazda svédek így biztosan nem jutnak be a legjobb négy közé.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15) 
Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)

 

 

értékelés férfi kézilabda Európa-bajnokság játékosértékelés magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
Legfrissebb hírek

„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n

Kézilabda
48 perce

Magabiztos játékkal nyerte meg a franciák elleni rangadót, s így elődöntős Németország a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
1 órája

Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe

Kézilabda
1 órája

Izland élt a mieink adta lehetőséggel, s 16 év után elődöntős a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
3 órája

Ilic Zoran: Sokat dolgoztak a gyúrók a tegnapi meccs után...

Kézilabda
7 órája

A dán szakértők sem értik, miért maradt el a magyar hétméteres a svédek elleni végjátékban

Kézilabda
13 órája

Rosta Miklós: Amíg itt vagyunk az Eb-n, küzdünk és harcolunk az utolsó percig

Kézilabda
22 órája

Bátor játék és döntetlen a házigazda svédek ellen a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
22 órája
Ezek is érdekelhetik