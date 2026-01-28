Férfi kézilabda Eb: értékelje a magyar válogatott játékosainak teljesítményét!
A magyar férfi kézilabda-válogatott két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel zárta a dán, norvég, svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot. Értékelje a magyar nemzeti csapat játékosainak egyéni teljesítményét!
Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe
A második félidőben többször is hosszú percekig nem szereztünk gólt, ez pedig nem fért bele az elődöntőért küzdő ellenféllel szemben. A házigazda svédek így biztosan nem jutnak be a legjobb négy közé.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15)
Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik