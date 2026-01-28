Robbie Keane a Nottingham elleni meccsről: „Olykor rizikót is kell vállalnom”

– Játékoskorából milyen emlékei vannak a csütörtöki ellenfélről?

– Utánpótláskorúként fordultam meg itt a legtöbbet, hiszen később, amikor már a Premier League-ben futballoztam, a Nottingham alacsonyabb osztályban szerepelt – válaszolta a Ferencvárost irányító Robbie Keane a hivatalos sajtótájékoztatón. – Igazi erőpórba vár ránk csütörtökön, de alaposan felkészültünk, készen állunk a csatára.

ANGOL KISPADON KÖNNYŰ LESZEREPELNI Angol újságírók edzői pályafutásáról is faggatták Robbie Keane-t, mit gondol arról, hogy kortársai közül többen is a Premier League-ben edzősködnek, és kérdezték, ő nem vágyik-e többre... „Valóban vannak olyan egykori csapattársaim, akik már Premier League-csapatot irányítanak, de én fiatal ír edzőként más utat választottam. Külföldön kezdem el a szárnyaimat bontogatni, ha valaki Angliában tapasztalatlan edzőként rosszkor van rossz helyen, könnyen leírhatja magát. Játékos koromban is gyakran választottam más utat, mint amire sokan számítottak. Jól érzem magam Budapesten, a Ferencváros nagyszerű klub, éppen ezért nem is foglalkozom a jövővel.”

– Toon Raemaekers sárga lapjai miatt nem léphet pályára, márpedig a belső védő posztján nem túl nagy a merítési lehetősége. Mekkora gond a hátsó alakzat összeállítása?

– Butaság miatt kapott sárga lapot, ezt szóvá is tettem neki a mérkőzést követően. Tudom, hogy ő is szereti az angol futballt, várta ezt a mérkőzést, alaposan kitolt magával. Hiányzik majd hátul, hiszen erős, magas védő, akire nagy szükségünk lenne a mostani találkozón. Vannak sérültjeink is, szóval nem lesz könnyű hátul összerakni a csapatot.

– Túl nagy nyomás nem nehezedik a hazaiakra, hiszen a rájátszást már elérték, ennél többre most nem vágyhatnak. Milyen futballt vár ennek tükrében a Nottinghamtől?

– Az agresszív támadó futball áll a legközelebb hozzám, vezetőedzőként olykor rizikót is kell vállalnom. Az eddigi hét találkozón is előfordult, hogy kockáztattunk – eddig bejött. Aki ismer, jól tudja, nem szeretek csak a védekezésre koncentrálni. Ettől még elképzelhető, hogy lesznek olyan időszakai a csütörtöki mérkőzésnek, amikor a kapunk elé szorulunk, de ez nem lesz véletlen, a Nottingham Forest kiváló játékerőt képvisel.

– A két keret értéke, erőssége között óriási a különbség. Ezek alapján egyértelműen a hazaiak a találkozó esélyesei?

– Nézzük meg a két csapat játékosainak értékét, a riválisé sokszorosa a miénknek. Nehéz találkozó lesz, de nem szeretnénk kikapni. Az Európa-ligában talán nekünk az egyik legkisebb a költségvetésünk, de eddig is megálltuk a helyünket. Nem vagyok naiv, tudom, hogy az ellenfélnek vannak olyan futballistái, akiknek az értéke egymagában annyit ér, mint az egész Ferencvárosé.

– Családja, ismerősei ott lesznek a mérkőzésen?

– Az egész családom kint lesz, és természetesen sok barátom is. Jó lenne a nyolcadik mérkőzést is veretlenül lejátszani.

KRISTOFFER ZACHARIASSEN A PREMIER LEAGUE MECCSEIN NŐTT FEL A napokban ünnepelte harminckettedik születésnapját Kristoffer Zachariassen. A Ferencváros norvég légiósa Angliában landolva mesélte lapunknak, kedden éppen az jutott eszébe, hogy amikor megérkezett a klubhoz, még csupán huszonhét és fél éves volt. A középpályás munkabírására nagy szükség lehet a Nottingham Forest elleni mérkőzésen is, a középpályán a védekezésből és támadásból is ki kell vennie a részét. Kristoffer Zachariassen azt sem tagadta, az angol bajnokság nagyon közel áll(t) hozzá „Gyerekkoromban a Premier League meccsein nőttem fel, imádtam az itteni focit nézni. Legutóbb a Tottenham ellen játszhattam angol csapat ellen, de az a találkozó Budapesten volt, ezt pedig itt, Angliában játsszuk. A hangulatra is kíváncsi vagyok.” A Ferencvárossal az elmúlt években nem kevés sikert ért el, a nemzetközi porondon többször megélte már a csapattal a tavaszt, kíváncsiak voltunk rá, ha most sikerülne egyenes ágon bejutni az Európa-liga legjobb tizenhat együttese közé, és nem szorulna rájátszásra az együttes, mekkora sikernek tartaná. „Hét mérkőzést lehoztunk veretlenül, már ez is nagyon szép eredmény. De ha összejönne az egyenes ági kvalifikáció, az egészen elképesztő eredmény lenne. Nagyon nagy dolognak tartanám. Alaposan felkészültünk az ellenfélből, ezúttal is küzdünk, harcolunk majd a sikerért. Robbie Keane nagyszerű edző, összetartja a csapatot, játékosként itt futballozott a legmagasabb szinten, ez is az előnyünkre szolgálhat.”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Csütörtök

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth Rádió) – élőben az NSO-n!