„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n

„Büszke vagyok, megmutattuk ma is, milyen csapat vagyunk, de még egy kicsit le kell, hogy nyugodjak. Jó munkát végeztünk, küzdöttünk, megérdemeltük volna, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Azt hiszem, ennek ellenére emelt fővel mehetünk haza” – kezdte értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

„A második félidőben elkezdtük érezni a fáradtságot, ez volt a fő problémánk támadásban és védekezésben is. A végére elfogyott a szerencsénk, akárcsak kedden a svédek ellen. Mindenki ellen versenyképesek vagyunk, ez kiderült, szoros volt az összes meccsünk, két döntetlent is játszottunk. Szerintem a szerencse nagyon nem állt mellettünk, remélem, a következőkben ezt visszaadja a sors” – zárta mondandóját a spanyol szakember.

A válogatott csapatkapitánya, Sipos Adrián így fogalmazott a meccs végét követően: „Úgy érzem, nagyon jól kezdtünk ma, negyven percig bírtuk is, aztán kicsit elfáradtunk. Ebből a szempontból rossz nyomot hagy ez a meccs, de összességében az egész tornán nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. A szerencse abszolút nem állt mellénk, főleg az egy-két gólos meccseken. Mondtam a srácoknak, büszke vagyok mindenkire. Azt nem hiszem normálisnak, hogy huszonnégy órán belül két ilyen meccset is játszunk” – fogalmazott, majd azt is elmondta, kapitányként mindenkivel beszélt a meccs előtt, de fontos, hogy... – „Meg kell tanulnia mindenkinek saját magát is felpörgetnie ezekre a meccsekre.”

„Most is büszke vagyok a csapatra, szinte végig vezettünk, aztán kijött a fáradtság. Az első félidőben nem tudtak mit kezdeni velünk, de a vége nagyon fárasztó volt, tegnap este még a svédek ellen játszottunk. Azt a lendületet kell továbbvinnünk a későbbiekben, ahogy a középdöntő utolsó meccsein játszottunk, remélem, a következő évben, a világbajnokságon meg tudjuk mutatni, mi rejlik bennünk, mert ezúttal sokszor apróságokon múltak a meccsek” – ezt már Ligetvári Patrik, válogatottunk védekezésének másik vezére nyilatkozta.

Imre Bence, a magyar válogatott házi Eb-gólkirálya kiemelte, hogy a második félidőkre gyakran elfogytunk ezen a tornán: „Hasonló meccs volt, mint a szlovénok elleni, ott is volt, hogy sokkal vezettünk. A második félidőben megint megakadt valami. Mondtam az előbb a többieknek, hogy ha harminc percig játszanánk ezt a játékot, akkor Svájc és mi jutunk tovább, de hát ez nem így megy. Nehéz ezt most megélni. Tegnap örültünk az egy pontnak a vége ellenére, de ma... Megint azt érzem, hogy a meccs leggyengébb szereplői a játékvezetők voltak. Sok tanulság van, amit el kell vinnünk, és muszáj javítanunk a következő időszakban. Ott szeretnénk lenni a világbajnokságon, ha már olimpiáról is álmodozunk. Bízom benne, hogy sokat tanultunk ezekből a meccsekből. Jó lenne, ha nem egy félidős csapat lennénk.”