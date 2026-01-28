Nemzeti Sportrádió

„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n

2026.01.28. 20:12
(Fotó: Szabó Miklós)
Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott 27–25-re kikapott Horvátországtól az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó mérkőzésén. A záró meccsünket követően Chema Rodríguez szövetségi kapitány és több játékos is értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

 

„Büszke vagyok, megmutattuk ma is, milyen csapat vagyunk, de még egy kicsit le kell, hogy nyugodjak. Jó munkát végeztünk, küzdöttünk, megérdemeltük volna, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Azt hiszem, ennek ellenére emelt fővel mehetünk haza” – kezdte értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány.  

„A második félidőben elkezdtük érezni a fáradtságot, ez volt a fő problémánk támadásban és védekezésben is. A végére elfogyott a szerencsénk, akárcsak kedden a svédek ellen. Mindenki ellen versenyképesek vagyunk, ez kiderült, szoros volt az összes meccsünk, két döntetlent is játszottunk. Szerintem a szerencse nagyon nem állt mellettünk, remélem, a következőkben ezt visszaadja a sors” – zárta mondandóját a spanyol szakember. 

A válogatott csapatkapitánya, Sipos Adrián így fogalmazott a meccs végét követően: „Úgy érzem, nagyon jól kezdtünk ma, negyven percig bírtuk is, aztán kicsit elfáradtunk. Ebből a szempontból rossz nyomot hagy ez a meccs, de összességében az egész tornán nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. A szerencse abszolút nem állt mellénk, főleg az egy-két gólos meccseken. Mondtam a srácoknak, büszke vagyok mindenkire. Azt nem hiszem normálisnak, hogy huszonnégy órán belül két ilyen meccset is játszunk” – fogalmazott, majd azt is elmondta, kapitányként mindenkivel beszélt a meccs előtt, de fontos, hogy... – „Meg kell tanulnia mindenkinek saját magát is felpörgetnie ezekre a meccsekre.”

„Most is büszke vagyok a csapatra, szinte végig vezettünk, aztán kijött a fáradtság. Az első félidőben nem tudtak mit kezdeni velünk, de a vége nagyon fárasztó volt, tegnap este még a svédek ellen játszottunk. Azt a lendületet kell továbbvinnünk a későbbiekben, ahogy a középdöntő utolsó meccsein játszottunk, remélem, a következő évben, a világbajnokságon meg tudjuk mutatni, mi rejlik bennünk, mert ezúttal sokszor apróságokon múltak a meccsek” – ezt már Ligetvári Patrik, válogatottunk védekezésének másik vezére nyilatkozta.

Imre Bence, a magyar válogatott házi Eb-gólkirálya kiemelte, hogy a második félidőkre gyakran elfogytunk ezen a tornán: „Hasonló meccs volt, mint a szlovénok elleni, ott is volt, hogy sokkal vezettünk. A második félidőben megint megakadt valami. Mondtam az előbb a többieknek, hogy ha harminc percig játszanánk ezt a játékot, akkor Svájc és mi jutunk tovább, de hát ez nem így megy. Nehéz ezt most megélni. Tegnap örültünk az egy pontnak a vége ellenére, de ma... Megint azt érzem, hogy a meccs leggyengébb szereplői a játékvezetők voltak. Sok tanulság van, amit el kell vinnünk, és muszáj javítanunk a következő időszakban. Ott szeretnénk lenni a világbajnokságon, ha már olimpiáról is álmodozunk. Bízom benne, hogy sokat tanultunk ezekből a meccsekből. Jó lenne, ha nem egy félidős csapat lennénk.”

Kézilabda
1 órája

Férfi kézilabda Eb: értékelje a magyar válogatott játékosainak teljesítményét!

Ön kiket látott a legjobbaknak? Szavazzon és mondja el a véleményét a kommentek között!
Kézilabda
1 órája

Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe

A második félidőben többször is hosszú percekig nem szereztünk gólt, ez pedig nem fért bele az elődöntőért küzdő ellenféllel szemben. A házigazda svédek így biztosan nem jutnak be a legjobb négy közé.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15)
Malmö, 5860 néző. Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)
HORVÁTORSZÁG: M. Mandic – Sostaric 4 (4), Maras 1, Martinovic 3, Nacinovic 3, LUCIN 4, D. MANDIC 4. Csere: KUZMANOVIC (kapus), Mamic, Cindric 1, Klarica 4, Glavas, Susnja, RAUZAN 3, Cesko, Jelinic. Szövetségi kapitány: Dagur Sigurdsson
MAGYARORSZÁG: Bartucz – IMRE B. 7 (2), ILIC Z. 5, Sipos A., LIGETVÁRI 3, Szita 2, Fazekas G. 2. Csere: Palasics (kapus), Rosta M., Bóka 2, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 8. p.: 2–6. 19. p.: 8–12. 23. p.: 11–12. 27. p.: 12–15. 35. p.: 14–18. 42. p.: 18–20. 48. p.: 22–20. 53. p.: 25–23. 57. p.: 26–25
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

    
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

1. Horvátország

5

4

1

139–136

+3

8

2. Izland

5

3

1

1

165–149

+16

7

3. Svédország

4

2

1

1

127–123

+4

5

4. Szlovénia

5

2

3

160–170

–10

4

5. MAGYARORSZÁG

5

2

3

141–147

–6

2

6. Svájc

4

2

2

126–133

–7

2

 

 

