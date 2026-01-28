„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n
„Büszke vagyok, megmutattuk ma is, milyen csapat vagyunk, de még egy kicsit le kell, hogy nyugodjak. Jó munkát végeztünk, küzdöttünk, megérdemeltük volna, de nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Azt hiszem, ennek ellenére emelt fővel mehetünk haza” – kezdte értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány.
„A második félidőben elkezdtük érezni a fáradtságot, ez volt a fő problémánk támadásban és védekezésben is. A végére elfogyott a szerencsénk, akárcsak kedden a svédek ellen. Mindenki ellen versenyképesek vagyunk, ez kiderült, szoros volt az összes meccsünk, két döntetlent is játszottunk. Szerintem a szerencse nagyon nem állt mellettünk, remélem, a következőkben ezt visszaadja a sors” – zárta mondandóját a spanyol szakember.
A válogatott csapatkapitánya, Sipos Adrián így fogalmazott a meccs végét követően: „Úgy érzem, nagyon jól kezdtünk ma, negyven percig bírtuk is, aztán kicsit elfáradtunk. Ebből a szempontból rossz nyomot hagy ez a meccs, de összességében az egész tornán nagyon szoros mérkőzéseket játszottunk. A szerencse abszolút nem állt mellénk, főleg az egy-két gólos meccseken. Mondtam a srácoknak, büszke vagyok mindenkire. Azt nem hiszem normálisnak, hogy huszonnégy órán belül két ilyen meccset is játszunk” – fogalmazott, majd azt is elmondta, kapitányként mindenkivel beszélt a meccs előtt, de fontos, hogy... – „Meg kell tanulnia mindenkinek saját magát is felpörgetnie ezekre a meccsekre.”
„Most is büszke vagyok a csapatra, szinte végig vezettünk, aztán kijött a fáradtság. Az első félidőben nem tudtak mit kezdeni velünk, de a vége nagyon fárasztó volt, tegnap este még a svédek ellen játszottunk. Azt a lendületet kell továbbvinnünk a későbbiekben, ahogy a középdöntő utolsó meccsein játszottunk, remélem, a következő évben, a világbajnokságon meg tudjuk mutatni, mi rejlik bennünk, mert ezúttal sokszor apróságokon múltak a meccsek” – ezt már Ligetvári Patrik, válogatottunk védekezésének másik vezére nyilatkozta.
Imre Bence, a magyar válogatott házi Eb-gólkirálya kiemelte, hogy a második félidőkre gyakran elfogytunk ezen a tornán: „Hasonló meccs volt, mint a szlovénok elleni, ott is volt, hogy sokkal vezettünk. A második félidőben megint megakadt valami. Mondtam az előbb a többieknek, hogy ha harminc percig játszanánk ezt a játékot, akkor Svájc és mi jutunk tovább, de hát ez nem így megy. Nehéz ezt most megélni. Tegnap örültünk az egy pontnak a vége ellenére, de ma... Megint azt érzem, hogy a meccs leggyengébb szereplői a játékvezetők voltak. Sok tanulság van, amit el kell vinnünk, és muszáj javítanunk a következő időszakban. Ott szeretnénk lenni a világbajnokságon, ha már olimpiáról is álmodozunk. Bízom benne, hogy sokat tanultunk ezekből a meccsekből. Jó lenne, ha nem egy félidős csapat lennénk.”
Férfi kézilabda Eb: értékelje a magyar válogatott játékosainak teljesítményét!
Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15)
Malmö, 5860 néző. Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)
HORVÁTORSZÁG: M. Mandic – Sostaric 4 (4), Maras 1, Martinovic 3, Nacinovic 3, LUCIN 4, D. MANDIC 4. Csere: KUZMANOVIC (kapus), Mamic, Cindric 1, Klarica 4, Glavas, Susnja, RAUZAN 3, Cesko, Jelinic. Szövetségi kapitány: Dagur Sigurdsson
MAGYARORSZÁG: Bartucz – IMRE B. 7 (2), ILIC Z. 5, Sipos A., LIGETVÁRI 3, Szita 2, Fazekas G. 2. Csere: Palasics (kapus), Rosta M., Bóka 2, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 8. p.: 2–6. 19. p.: 8–12. 23. p.: 11–12. 27. p.: 12–15. 35. p.: 14–18. 42. p.: 18–20. 48. p.: 22–20. 53. p.: 25–23. 57. p.: 26–25
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2
|AZ ÁLLÁS
|1. Horvátország
5
4
–
1
139–136
+3
8
|2. Izland
5
3
1
1
165–149
+16
7
|3. Svédország
4
2
1
1
127–123
+4
5
|4. Szlovénia
5
2
–
3
160–170
–10
4
|5. MAGYARORSZÁG
5
–
2
3
141–147
–6
2
|6. Svájc
4
–
2
2
126–133
–7
2