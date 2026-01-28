„A célkitűzést nem értük el” – Ilyés Ferenc a férfi kézilabda-válogatott Eb-szerepléséről

„Csak gratuláció illeti a srácokat, hiszen óriásit küzdöttek minden mérkőzésen. Tudom, hogy ez az alap a válogatottban, de hat mérkőzés után nagyon nehéz felszívnia magát az embernek. Az utolsó meccsen is küzdöttek, és az utolsó pillanatig pariban voltak a horvátokkal” – nyilatkozta szerdán Malmőben az MTI-nek a játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett Ilyés Ferenc.

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra legyőzték, majd 24–23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29–29-es, a társházigazda Svédországgal 32–32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35–32-es, végül szerdán Horvátországtól 27–25-ös vereséget szenvedtek.

Az MKSZ célkitűzése a legjobb nyolc közé jutás volt, ezt nem teljesítette a csapat, mivel a 10. helyen végzett.

„A célkitűzést nem értük el. Az volt az elvárás, hogy jussunk tovább a csoportkörből, és a középdöntőben további pontokkal számoltunk. Szereztünk is kettőt, viszont a Svájc elleni mérkőzést nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy verhető lett volna az ellenfél, de aznap nem tudtunk olyan szinten játszani, hogy megnyerjük a találkozót, csak egy döntetlent sikerült kierőszakolni” – magyarázta az elnök.

Hozzátette: a válogatott meglepetést okozott a svédek ellen, „amikor már tényleg nem számítottunk rá”, és a horvátok ellen is megmutatta a karakterét.

„Bátran mondhatom, hogy fejlődésben van a csapat” – szögezte le a korábbi klasszis balátlövő. Emlékeztetett, hogy amikor a célt kitűzték, akkor még úgy gondolták, hogy a november közepe óta térdsérüléssel bajlódó beálló, Bánhidi Bence eljut odáig a rehabilitációban, hogy segíteni tud a csapatnak, de ez nem így alakult.

Szintén felidézte, hogy elbúcsúztak három meghatározó játékostól, Lékai Mátétól, Mikler Rolandtól és Ancsin Gábortól, ezért a többieknek kellett felvenniük a kesztyűt és a ritmust.

„Azt gondolom, ez részben sikerült is. Négy fiatal már teljesen beépült és kezdőjátékosok, de most sikerült Pergel Andrejt is játékpercekkel segíteni abban, hogy a jövőben még nagyobb hasznára legyen a válogatottnak” – vélekedett.

Mivel a mieink nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

„Lehetünk optimisták, hiszen pariban voltunk mindenkivel. Az első kalapba kerültünk a sorsolás előtt, és bízom benne, hogy olyan ellenfelet kapunk, amely ellen ki tudunk jutni a világbajnokságra. Ha ott mindenki egészséges lesz, akkor bizakodóak lehetünk, hogy elcsíphetjük az egyik olimpiai selejtezős helyet” – nyilatkozta Ilyés.

A vb-selejtező sorsolását szombat délután tartják Herningben.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15)

Malmö, 5860 néző. Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)

HORVÁTORSZÁG: M. Mandic – Sostaric 4 (4), Maras 1, Martinovic 3, Nacinovic 3, LUCIN 4, D. MANDIC 4. Csere: KUZMANOVIC (kapus), Mamic, Cindric 1, Klarica 4, Glavas, Susnja, RAUZAN 3, Cesko, Jelinic. Szövetségi kapitány: Dagur Sigurdsson

MAGYARORSZÁG: Bartucz – IMRE B. 7 (2), ILIC Z. 5, Sipos A., LIGETVÁRI 3, Szita 2, Fazekas G. 2. Csere: Palasics (kapus), Rosta M., Bóka 2, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 8. p.: 2–6. 19. p.: 8–12. 23. p.: 11–12. 27. p.: 12–15. 35. p.: 14–18. 42. p.: 18–20. 48. p.: 22–20. 53. p.: 25–23. 57. p.: 26–25

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2