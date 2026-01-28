Bajnokok Ligája: Manchester City–Galatasaray

Nemzeti Sportrádió

2026.01.28. 20:48
Sallai Rolandnak (7) és társainak alaposan meggyűlt a baja az első félidőben a két gólpasszt adó Dokuval, akit végül Lemina (99) tett harcképtelenné, le is kellett cserélni a belga szélsőt sérülés miatt (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája Galatasaray Sallai Roland Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában a 13 ponttal 11. helyen álló Manchester City a Sallai Rolanddal felálló, 10 ponttal 17. Galatasarayt fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő, élő tudósításunkban!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0 – ÉLŐ
Manchester, Etihad. V.: A. Hernández (spanyol)
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nuri  – O. Reilly –  Cherki (Nico, 82.), B. Silva, Marmus (Reijnders, 67.), Doku (Foden, 37.) – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola. 
Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci (Elmali, 68.), Jakobs – Gabriel Sara, Lemina – B. A. Yilmaz (Akgun, 68.), Gündogan (Torreira, 67.), L. Sané (Ayhan, 80.)  – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk. 
G.: Haaland (11.), Cherki (29.)

PERCRŐL PERCRE

 

 

Ezek is érdekelhetik