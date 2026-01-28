Bajnokok Ligája: Manchester City–Galatasaray
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, 8. fordulójában a 13 ponttal 11. helyen álló Manchester City a Sallai Rolanddal felálló, 10 ponttal 17. Galatasarayt fogadja. Kövesse a mérkőzést folyamatosan frissülő, élő tudósításunkban!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2–0 – ÉLŐ
Manchester, Etihad. V.: A. Hernández (spanyol)
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nuri – O. Reilly – Cherki (Nico, 82.), B. Silva, Marmus (Reijnders, 67.), Doku (Foden, 37.) – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola.
Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci (Elmali, 68.), Jakobs – Gabriel Sara, Lemina – B. A. Yilmaz (Akgun, 68.), Gündogan (Torreira, 67.), L. Sané (Ayhan, 80.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk.
G.: Haaland (11.), Cherki (29.)
PERCRŐL PERCRE
