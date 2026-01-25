Nemzeti Sportrádió

A DVSC-nek nem volt esélye a pontszerzésre az Esbjerg ellen a női kézilabda BL-ben

2026.01.25. 15:31
Kovacs PeterReistad és Tóvizi harcban (Fotó: Kovács Péter, archív)
női kézi BL DVSC Schaeffler női kézilabda Bajnokok Ligája élő közvetítés DVSC kézilabda női kézilabda BL Team Esbjerg
A női kézilabda Bajnokok Ligája 11. fordulójában a DVSC 39–30-ra kikapott a dán Esbjerg vendégeként.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR , 11. FORDULÓ
A-CSOPORT
TEAM ESBJERG (dán)–DVSC SCHAEFFLER 39–30 (21–12)
Részletes jegyzőkönyv később.

Összefoglaló később...

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. GYŐR1091339–258+8118
2. Metz1082312–265+4716
3. Esbjerg11713364–321+4315
4. Gloria Bistrita1064306–318–1212
5. DEBRECEN1147316–343–278
6. Borussia Dortmund1147312–348–368
7. Storhamar1129282–310–284
8. Buducsnoszt10118244–312–683

 

