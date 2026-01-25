A DVSC-nek nem volt esélye a pontszerzésre az Esbjerg ellen a női kézilabda BL-ben

A női kézilabda Bajnokok Ligája 11. fordulójában a DVSC 39–30-ra kikapott a dán Esbjerg vendégeként.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR , 11. FORDULÓ
A-CSOPORT
TEAM ESBJERG (dán)–DVSC SCHAEFFLER 39–30 (21–12)
Részletes jegyzőkönyv később.
Összefoglaló később...
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. GYŐR
|10
|9
|–
|1
|339–258
|+81
|18
|2. Metz
|10
|8
|–
|2
|312–265
|+47
|16
|3. Esbjerg
|11
|7
|1
|3
|364–321
|+43
|15
|4. Gloria Bistrita
|10
|6
|–
|4
|306–318
|–12
|12
|5. DEBRECEN
|11
|4
|–
|7
|316–343
|–27
|8
|6. Borussia Dortmund
|11
|4
|–
|7
|312–348
|–36
|8
|7. Storhamar
|11
|2
|–
|9
|282–310
|–28
|4
|8. Buducsnoszt
|10
|1
|1
|8
|244–312
|–68
|3
