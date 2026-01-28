Bajnokok Ligája: Benfica–Real Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8., utolsó fordulójában a Benfica hazai pályán fogadja a Real Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 3–2 (2–1) – élőben az NSO-n!
Lisszabon, Estádio da Luz, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: Massa (olasz)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), ill. K. Mbappé (30., 58.)
PERCRŐL PERCRE
