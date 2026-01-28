Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Benfica–Real Madrid

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 20:51
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid BL BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Benfica
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8., utolsó fordulójában a Benfica hazai pályán fogadja a Real Madridot. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 3–2 (2–1) – élőben az NSO-n!
Lisszabon, Estádio da Luz, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: Massa (olasz)
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen (Alaba, 79.), Á. Carreras (Brahim Díaz, 79.) – Arda Güler (Cestero, 79.), Tchouaméni (Camavinga, 55.), Jude Bellingham – Mastantuono (Rodrygo, 55.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), ill. K. Mbappé (30., 58.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Benfica
Legfrissebb hírek

BL: Liverpool–Qarabag

Bajnokok Ligája
1 órája

Bajnokok Ligája: Manchester City–Galatasaray

Bajnokok Ligája 2014 teszt
1 órája

Korábbi csapata lehet José Mourinho hóhéra

Bajnokok Ligája
15 órája

Szoboszlai Dominik dobhat mentőövet Arne Slotnak

Bajnokok Ligája
16 órája

Dübörgés – Somogyi Zsolt jegyzete

Bajnokok Ligája
23 órája

Van Dijk a Liverpool egyetlen bevethető középhátvédje a Qarabag ellen

Bajnokok Ligája
Tegnap, 18:05

Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét

Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 22:58

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 16:22
Ezek is érdekelhetik