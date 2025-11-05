„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai
Mint ismert, a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot a BL-alapszakasz 4. fordulójának keddi játéknapján. Az angol gárda gólját Alexis Mac Allister fejelte Szoboszlai Dominik szabadrúgása után. Az UEFA az argentin támadót választotta a meccs legjobbjának. „Ő szerezte a döntő gólt, és mind labdával, mind labda nélkül rengeteget segítette csapatát” – indokolja döntését az UEFA.
„Általában én szoktam Hugo Ekitikének blokkolni, de most láttam az üres területet. Szoboszlai remek labdát passzolt be, csak be kellett fejelnem” – emlékezett vissza a döntő gólra Mac Allister. Szoboszlai a mérkőzés után Florian Wirtz teljesítményét méltatta, de a közösségi médiában Mac Allisternek is üzent. „Szívesen” – írta a meccs legjobbjának járó trófeát ábrázoló képhez a magyar játékos.
Szoboszlai Dominik továbbra is bombaformában futballozik. A Real Madrid ellen 64-szer avatkozott játékba, 51-ből 48 passza sikeresnek bizonyult (94 %-os pontosság), öt lövése volt, öt helyzetet teremtett és egy asszisztot jegyzett. Emellett két szerelést, két tisztázást is bemutatott és öt párharcot nyert a földön.
Az angol sajtó ismét a legjobbak között emlegeti a magyar válogatott csapatkapitányát. A BBC-nél Conor Bradley kapta a legmagasabb értékelést (9.22), utána következik Szoboszlai (8.83), majd a gólszerző Mac Allister (8.56). A Liverpool Echo is hasonlóan értékelt, ugyanis itt is Conor Bradley és Szoboszlai emelkedett ki 9-es értékeléssel. Utóbbi kapcsán így írnak: „Néhány pánikszerű passzt leszámítva remekül dolgozott előre, két jó és egy nagyszerű védést kényszerített ki Thibaut Courtois-ból, mielőtt a szabadrúgása után megszereztük a vezető gólt. Újabb remek teljesítmény.” A Liverpoool.com portálon Bradley mellett Mac Allister kapott 9-es osztályzatot, míg Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik 8-as értékelést. A magyar játékos teljesítménye kapcsán megjegyzik: „Olyan energiával száguldozott a pályán, hogy az ragályos volt másokra is. Jól gyakorolt nyomást, és remekelt a labda nélkül is. Wirtz passzát követően gólt kellett volna szereznie, de Courtois nagy bravúrral védett. Az ő beadása vezetett a győztes gólhoz.”
A WhoScored továbbá arra hívja fel a figyelmet, hogy Szoboszlai Dominiknál senkinek sincs több gólpassza a jelenlegi BL-idényben. A 25 éves játékos a Real Madrid mellett a Frankfurt és az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is jegyzett egy asszisztot.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0