„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai

Szoboszlai Dominik továbbra is bombaformában futballozik. A Real Madrid ellen 64-szer avatkozott játékba, 51-ből 48 passza sikeresnek bizonyult (94 %-os pontosság), öt lövése volt, öt helyzetet teremtett és egy asszisztot jegyzett. Emellett két szerelést, két tisztázást is bemutatott és öt párharcot nyert a földön.

Dominik Szoboszlai vs Real Madrid



• 64 touches

• 5 shots on target

• 48/51 passes (94%)

• 5 chances created

• 1 assist 🎯

• 2 tackles

• 2 clearances

• 5 ground duels won



Az angol sajtó ismét a legjobbak között emlegeti a magyar válogatott csapatkapitányát. A BBC-nél Conor Bradley kapta a legmagasabb értékelést (9.22), utána következik Szoboszlai (8.83), majd a gólszerző Mac Allister (8.56). A Liverpool Echo is hasonlóan értékelt, ugyanis itt is Conor Bradley és Szoboszlai emelkedett ki 9-es értékeléssel. Utóbbi kapcsán így írnak: „Néhány pánikszerű passzt leszámítva remekül dolgozott előre, két jó és egy nagyszerű védést kényszerített ki Thibaut Courtois-ból, mielőtt a szabadrúgása után megszereztük a vezető gólt. Újabb remek teljesítmény.” A Liverpoool.com portálon Bradley mellett Mac Allister kapott 9-es osztályzatot, míg Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik 8-as értékelést. A magyar játékos teljesítménye kapcsán megjegyzik: „Olyan energiával száguldozott a pályán, hogy az ragályos volt másokra is. Jól gyakorolt nyomást, és remekelt a labda nélkül is. Wirtz passzát követően gólt kellett volna szereznie, de Courtois nagy bravúrral védett. Az ő beadása vezetett a győztes gólhoz.”

A WhoScored továbbá arra hívja fel a figyelmet, hogy Szoboszlai Dominiknál senkinek sincs több gólpassza a jelenlegi BL-idényben. A 25 éves játékos a Real Madrid mellett a Frankfurt és az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is jegyzett egy asszisztot.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)