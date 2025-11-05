Nemzeti Sportrádió

„Szívesen” – üzente a meccs legjobbjának választott Mac Allisternek Szoboszlai

2025.11.05. 09:54
Szoboszlai Dominik már három gólpassznál és egy gólnál jár a mostani BL-idényben (Fotó: Getty Images)
Szoboszlai Dominik ezúttal is remek teljesítményt nyújtott és a Liverpool labdarúgócsapatának egyik legjobbja volt. A Real Madrid elleni győztes BL-meccs után az angol sajtótól is magas osztályzatot kapott Szoboszlai, aki a közösségi médiában csapattársának üzent.

Mint ismert, a Liverpool 1–0-ra legyőzte a Real Madridot a BL-alapszakasz 4. fordulójának keddi játéknapján. Az angol gárda gólját Alexis Mac Allister fejelte Szoboszlai Dominik szabadrúgása után. Az UEFA az argentin támadót választotta a meccs legjobbjának. „Ő szerezte a döntő gólt, és mind labdával, mind labda nélkül rengeteget segítette csapatát” – indokolja döntését az UEFA

„Általában én szoktam Hugo Ekitikének blokkolni, de most láttam az üres területet. Szoboszlai remek labdát passzolt be, csak be kellett fejelnem”emlékezett vissza a döntő gólra Mac Allister. Szoboszlai a mérkőzés után Florian Wirtz teljesítményét méltatta, de a közösségi médiában Mac Allisternek is üzent. „Szívesen” – írta a meccs legjobbjának járó trófeát ábrázoló képhez a magyar játékos.

Szoboszlai Dominik továbbra is bombaformában futballozik. A Real Madrid ellen 64-szer avatkozott játékba, 51-ből 48 passza sikeresnek bizonyult (94 %-os pontosság), öt lövése volt, öt helyzetet teremtett és egy asszisztot jegyzett. Emellett két szerelést, két tisztázást is bemutatott és öt párharcot nyert a földön. 

Az angol sajtó ismét a legjobbak között emlegeti a magyar válogatott csapatkapitányát. A BBC-nél Conor Bradley kapta a legmagasabb értékelést (9.22), utána következik Szoboszlai (8.83), majd a gólszerző Mac Allister (8.56). A Liverpool Echo is hasonlóan értékelt, ugyanis itt is Conor Bradley és Szoboszlai emelkedett ki 9-es értékeléssel. Utóbbi kapcsán így írnak: „Néhány pánikszerű passzt leszámítva remekül dolgozott előre, két jó és egy nagyszerű védést kényszerített ki Thibaut Courtois-ból, mielőtt a szabadrúgása után megszereztük a vezető gólt. Újabb remek teljesítmény.” A Liverpoool.com portálon Bradley mellett Mac Allister kapott 9-es osztályzatot, míg Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik 8-as értékelést. A magyar játékos teljesítménye kapcsán megjegyzik: „Olyan energiával száguldozott a pályán, hogy az ragályos volt másokra is. Jól gyakorolt nyomást, és remekelt a labda nélkül is. Wirtz passzát követően gólt kellett volna szereznie, de Courtois nagy bravúrral védett. Az ő beadása vezetett a győztes gólhoz.”

A WhoScored továbbá arra hívja fel a figyelmet, hogy Szoboszlai Dominiknál senkinek sincs több gólpassza a jelenlegi BL-idényben. A 25 éves játékos a Real Madrid mellett a Frankfurt és az Atlético Madrid elleni mérkőzésen is jegyzett egy asszisztot.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

