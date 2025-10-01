Nemzeti Sportrádió

Mourinho nagy bölcsességet mondott a Chelsea-től elszenvedett vereség után

2025.10.01. 09:10
José Mourinho a vereség ellenére elégedett volt csapata játékával (Fotó: Getty Images)
Kedd este volt csapata, a Chelsea ellen vezette csatába a Benficát José Mourinho, a lisszaboniak nemrégiben kinevezett vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában. A meccset 1–0-ra a londoniak nyerték, Mourinho azonban egyáltalán nem volt elégedetlen a látottakkal, a vereségek közötti különbséget pedig egy bölcs gondolatmenettel érzékeltette a lefújást követően.

„Egy vereség az mindig vereség, függetlenül attól, hogy mennyire jól játszol – kezdte az értékelését José Mourinho, a Benfica vezetőedzője, akit a meccs közben többször is éltetett a Stamford Bridge közönsége. – Ez nyilvánvaló, beszéltünk is róla. De van különbség is vereség és vereség között: van az a vereség, amikor másnap szégyelled elhagyni a házad, és van az, amikor úgy érzed, hogy mindent jól csináltál, hogy volt tartásod és bátorságod. Ki-ki meccset játszottunk egy jó csapattal, s bár kikaptunk, más eredményt is elérhettünk volna.”

A portugál sztáredző elmondta azt is, hogy úgy érzi, csapata elfáradt a meccs hajrájára: „Ilyen kevés edzéssel a hátunk mögött vannak dolgok, amikhez ragaszkodunk kell. Azt hiszem, ez volt a legjobb teljesítményünk. Aztán beléptünk a hetvenötödik perc utáni szakaszba, amikor úgy éreztem, hogy elfáradtak a játékosaink. Lukebakio fáradt volt, Szudakov is, mindhárom középpályásnak volt sárgája, a játékunk pedig kezdett szétesni.”

„Elkeseredett vagyok a vereség miatt, de optimista. Talpra állni csak jó eredményekkel lehet, jó eredmények hiányában viszont jól kell teljesíteni. A Qarabagtól elszenvedett vereség után egész biztos, hogy senki sem akarta másnap elhagyni a házát, de holnap (az interjú kedden készült – a szerk.) ha vacsorázni akarnának menni az Avenida da Liberdadéra, nem hiszem, hogy bárki is elkezdené sértegetni őket. A hozzáállás pozitív volt, különösen számomra, aki egy eredményorientált ember. A vereség az vereség, de van különbség is vereség és vereség között” – jegyezte meg bölcsen a Benfica mestere.

Ezek is érdekelhetik