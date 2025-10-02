Nemzeti Sportrádió

Guardiola a Monaco elleni iksz után: „Nincs mit mondanom a spanyol bírókról...”

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.02. 09:48
null
Pep Guardiola inkább bele sem ment a játékvezető minősítésébe, de érezni lehetett a feszültséget a szavaiban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Pep Guardiola Erling Haaland Manchester City
A Manchester City csak döntetlent játszott a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, miután a Monaco egy utolsó perces büntetővel pontot mentett Eric Dier révén. A 2–2-es végeredmény csalódás az angolok számára, hiszen Erling Haaland duplája sem volt elég a győzelemhez.

A szerdai mérkőzés hajrájában Jesús Gil Manzano játékvezető videós visszanézés után ítélt tizenegyest Nico González magasra emelt lába miatt, amely Eric Dier arcát találta el. A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola a lefújást követően nem kívánt részletesen beszélni az esetről. „Nincs mit mondanom a spanyol bírókról” – jelentette ki röviden.

Guardiolának korábban is voltak nehézségei honfitársaival, különösen Antonio Mateu Lahozzal, aki több vitatott büntetőt ítélt csapata ellen korábbi BL-találkozókon. Most azonban a katalán tréner inkább a játék pozitívumait emelte ki:

„Nagyon jól játszottunk, sok helyzetünk volt, Phil Foden és több más játékos is kiemelkedően teljesített. Szinte semmit nem engedtünk az ellenfélnek. Ha elemezzük a meccset, sok minden volt, amivel elégedett lehetek. Persze a futballban a végeredmény számít” – mondta Guardiola.

A norvég sztárcsatár, Erling Haaland a maga részéről elismerte, hogy a csapat teljesítménye nem volt elég jó. „Két gólt szereztem, de ez most csak döntetlenre volt elég. Nem játszottunk elég energikusan, különösen a második félidőben. Ennél több kell, a következő meccset meg kell nyernünk” – fogalmazott.

Haaland ugyanakkor a büntetővel kapcsolatban nem akart vitatkozni: „Nem láttam pontosan, de ha valakit arcon rúgsz, az valószínűleg tizenegyes.”

A manchesteriek két fordulót követően ugyanúgy négy ponttal állnak, mint az előző kiírásban.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2 (Teze 18., Dier 90. – 11-esből, ill. Haaland 15., 44.)

 

Bajnokok Ligája Pep Guardiola Erling Haaland Manchester City
Legfrissebb hírek

Guirassy Haaland nyomában; a francia csapatok Flick mumusai?

Bajnokok Ligája
22 perce

BL-statisztikák: Erling Haaland klubokat szárnyal túl; Rasmus Höjlund is felszabadult a manchesteri „fogságból”

Bajnokok Ligája
2 órája

Az Opta „szuperszámítógépe” szerint már az Arsenal a Bajnokok Ligája legnagyobb favoritja

Bajnokok Ligája
3 órája

Nuno Mendes volt a Barca elleni BL-meccs hőse – ő volna a világ legjobb balbekkje?

Bajnokok Ligája
3 órája

Hansi Flick megérdemeltnek tartja a PSG győzelmét

Bajnokok Ligája
5 órája

Remekelt a De Bruyne, Höjlund páros Nápolyban, ikszelt a Juventus Spanyolországban

Bajnokok Ligája
13 órája

Haaland duplája sem volt elég a Citynek a Monaco ellen, hozta a kötelezőt otthon az Arsenal

Bajnokok Ligája
13 órája

„Olyan nincs, hogy nem akarok játszani” – Valverde reagált a kritikákra

Spanyol labdarúgás
19 órája
Ezek is érdekelhetik