Guardiola a Monaco elleni iksz után: „Nincs mit mondanom a spanyol bírókról...”

A szerdai mérkőzés hajrájában Jesús Gil Manzano játékvezető videós visszanézés után ítélt tizenegyest Nico González magasra emelt lába miatt, amely Eric Dier arcát találta el. A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola a lefújást követően nem kívánt részletesen beszélni az esetről. „Nincs mit mondanom a spanyol bírókról” – jelentette ki röviden.

Guardiolának korábban is voltak nehézségei honfitársaival, különösen Antonio Mateu Lahozzal, aki több vitatott büntetőt ítélt csapata ellen korábbi BL-találkozókon. Most azonban a katalán tréner inkább a játék pozitívumait emelte ki:

„Nagyon jól játszottunk, sok helyzetünk volt, Phil Foden és több más játékos is kiemelkedően teljesített. Szinte semmit nem engedtünk az ellenfélnek. Ha elemezzük a meccset, sok minden volt, amivel elégedett lehetek. Persze a futballban a végeredmény számít” – mondta Guardiola.

A norvég sztárcsatár, Erling Haaland a maga részéről elismerte, hogy a csapat teljesítménye nem volt elég jó. „Két gólt szereztem, de ez most csak döntetlenre volt elég. Nem játszottunk elég energikusan, különösen a második félidőben. Ennél több kell, a következő meccset meg kell nyernünk” – fogalmazott.

Haaland ugyanakkor a büntetővel kapcsolatban nem akart vitatkozni: „Nem láttam pontosan, de ha valakit arcon rúgsz, az valószínűleg tizenegyes.”

A manchesteriek két fordulót követően ugyanúgy négy ponttal állnak, mint az előző kiírásban.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2 (Teze 18., Dier 90. – 11-esből, ill. Haaland 15., 44.)