Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: Sallaiék nyerték a BL-csatát – van baj a Liverpoolnál?   

CS. M.CS. M.
Vágólapra másolva!
2025.10.01. 19:33
null
Címkék
Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Sallai Roland
A Liverpool Galatasaray elleni, isztambuli veresége volt az egyik legfőbb téma a Dupla Tízes futballpodcast e heti adásában. 

 

 

 

Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Dupla Tízes Sallai Roland
Legfrissebb hírek

BL-legek: Julián Alvarez elképesztő formában, idegenben rájár a rúd a Liverpoolra

Bajnokok Ligája
9 órája

Arne Slot a tizenegyesről: Szoboszlai Dominik nem hibázott

Bajnokok Ligája
12 órája

Három magyar is a pályán volt, a Liverpool kikapott a Galatától a BL-alapszakaszban

Bajnokok Ligája
21 órája

Carragher: Amorim manchesteri időszaka rémálom, véget kell vetni neki!

Angol labdarúgás
Tegnap, 16:51

Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:17

Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:11

Heti légiósprogram: Szoboszlaiékra újabb rangadó vár, most a Chelsea ellen

Légiósok
2025.09.29. 14:58

Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó

Angol labdarúgás
2025.09.28. 13:04
Ezek is érdekelhetik