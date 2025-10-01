Magyar foci
Külföldi foci
Kézilabda
Amerikai sportok
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Csupasport
Hátsó füves
Dupla Tízes
Sportműsor
Képes Sport
Utánpótlássport
Adatbankok
Dupla Tízes: Sallaiék nyerték a BL-csatát – van baj a Liverpoolnál?
CS. M.
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
2025.10.01. 19:33
Megosztás
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
Címkék
Liverpool
Galatasaray
Szoboszlai Dominik
Dupla Tízes
Sallai Roland
A Liverpool Galatasaray elleni, isztambuli veresége volt az egyik legfőbb téma a Dupla Tízes futballpodcast e heti adásában.
Liverpool
Galatasaray
Szoboszlai Dominik
Dupla Tízes
Sallai Roland
0 Komment
Legfrissebb hírek
BL-legek: Julián Alvarez elképesztő formában, idegenben rájár a rúd a Liverpoolra
Bajnokok Ligája
9 órája
Arne Slot a tizenegyesről: Szoboszlai Dominik nem hibázott
Bajnokok Ligája
12 órája
Három magyar is a pályán volt, a Liverpool kikapott a Galatától a BL-alapszakaszban
Bajnokok Ligája
21 órája
Carragher: Amorim manchesteri időszaka rémálom, véget kell vetni neki!
Angol labdarúgás
Tegnap, 16:51
Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!
Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:17
Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt
Bajnokok Ligája
Tegnap, 10:11
Heti légiósprogram: Szoboszlaiékra újabb rangadó vár, most a Chelsea ellen
Légiósok
2025.09.29. 14:58
Szoboszlai Dominik hősies tettéről beszél a brit sajtó
Angol labdarúgás
2025.09.28. 13:04
Ezek is érdekelhetik