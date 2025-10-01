A Juventus ellen állíthat be klubrekordot a Villarreal

Fél éve bevehetetlen erőd az Estadio de la Céramica. A Villarreal március óta nem kapott ki tétmérkőzésen hazai pályán, a legutóbbi nyolc otthon játszott mérkőzését egyaránt megnyerte. Ha pedig szerda este, a Juventus ellen is győzni tud, új klubrekordot állít be. Persze az olaszok elleni összecsapás egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek. Még akkor sem, ha a torinóiak már három mérkőzés óta nyeretlenek. Igor Tudor együttese előbb a Dortmunddal (4–4), majd a Veronával (1–1) és az Atalantával (1–1) játszott döntetlent, de az is tény, hogy a 2025–2026-os évadban még nem talált legyőzőre, és több a jó formában lévő játékosa. Kenan Yildiz a Dortmund ellen gólt és gólpasszt jegyzett, míg a németek ellen csereként beálló Dusan Vlahovics két gólig, egy gólpasszig jutott. A Villarrealra tehát az idény eddigi egyik legnehezebb találkozója vár, arról nem is beszélve, hogy a Tottenham otthonában elszenvedett 1–0-s vereség után mindenképpen szüksége lenne a pontokra.

„Nem hinném, hogy a Juventus az építkezés fázisában tart, nagyon erős csapatról beszélünk, tele kiváló futballistával – idézte a Mundo Deportivo a hazaiakat irányító Marcelino García Toralt. – Ugyanakkor nekünk is jó a csapatunk, ráadásul otthon játszhatunk, úgyhogy hiszek benne, hogy felvesszük a kesztyűt a Juvéval. Bár Londonban kikaptunk, pariban voltunk a Tottenhammel. Sok szép pillanatot megéltem már a csapat élén, de ez lesz az első hazai BL-mérkőzésem a Villarreal kispadján. Két éve, amikor aláírtam, nem is reménykedtem ebben. Nekem ezért is lesz nagyon fontos a szerdai találkozó. Ugyanakkor hiba lenne, ha csak a Bajnokok Ligájára figyelnénk. Nehéz mérkőzés vár ránk Olaszország legsikeresebb csapata ellen, de az ilyen összecsapásokon lehet fejlődni.”

A meccsen az előző BL-idény döntőjét vezető Kovács István fújja a sípot.

BL-ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)