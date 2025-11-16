„Rengeteg párharc várható, nem játszhatunk passzívan az írek ellen”





„A csütörtöki meccset megnyertük az örmények ellen, s bár amolyan kötelező siker volt, ezek a legnehezebbek – ellenfelünk ennek megfelelően megnehezítette a feladatunkat. Az írek is győztek, ami egyáltalán nem lepett meg: Portugáliát szinte lehetetlen megverni, ha futballozni akarsz, abban ők az egyik legjobbak a világon. De harciassággal, szenvedéllyel és akarattal megfoghatók, az írek így, ezzel a szemlélettel magabiztosan nyertek” – nyilatkozta a magyar válogatottra váró vasárnapi meccs kapcsán Nyilas Elek.

Most hasonló a helyzet, mint 1997-ben, amikor a Nyilas Eleket is soraiban tudó magyar válogatott úgy lépett pályára Finnországban, hogy egy pont kell a pótselejtezőt jelentő 2. helyhez, amit végül a 90. percben elért góllal, Teuvo Moilanen kapus öngóljával sikerült kiharcolnunk az 1–1-es döntetlennel. Az írek ellen is egyetlen pontra van szükség a továbbjutáshoz, igaz, a portugálok örmények elleni veresége esetén (ottani döntetlennél legalább három góllal kellene nyernünk az írek ellen a csoportelsőséghez) akár még csoportelső is lehetne a magyar válogatott.

„A csoport izgalmasan alakul, lehetünk elsők és harmadikok is, de úgy érzem, a portugálok odahaza nem botlanak meg az örmények ellen – folytatta Nyilas Elek. – A magyar válogatott mögött ott lesz a szurkolótábor, s bár a mieinknek elég az iksz is a második hely eléréséhez, nem játszhatnak passzívan, ezt a szakmai stáb is tudja – van annyira jó és rutinos a csapatunk, hogy ésszel futballozzon. Rengeteg párharc várható, ezekben erősek az írek is, s miután norvég játékvezető dirigál, bizonyára engedi a kemény futballt. Sok munkát tett bele válogatottunk, hogy így álljon, s hiszek benne, hogy idehaza nem veszít, elérheti a pótselejtezős helyet. Ott leszek a lelátón, kiszurkoljuk a remélt sikert!”



EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott meccskerete

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott kerete

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)

Támadók: Adam Idah (Swansea City – Wales), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 5 3 1 1 11– 6 +5 10 2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 9– 7 +2 8 3. Írország 5 2 1 2 6– 5 +1 7 4. Örményország 5 1 – 4 2–10 –8 3



