„Rengeteg párharc várható, nem játszhatunk passzívan az írek ellen”

„A csütörtöki meccset megnyertük az örmények ellen, s bár amolyan kötelező siker volt, ezek a legnehezebbek – ellenfelünk ennek megfelelően megnehezítette a feladatunkat. Az írek is győztek, ami egyáltalán nem lepett meg: Portugáliát szinte lehetetlen megverni, ha futballozni akarsz, abban ők az egyik legjobbak a világon. De harciassággal, szenvedéllyel és akarattal megfoghatók, az írek így, ezzel a szemlélettel magabiztosan nyertek” – nyilatkozta a magyar válogatottra váró vasárnapi meccs kapcsán Nyilas Elek.
Most hasonló a helyzet, mint 1997-ben, amikor a Nyilas Eleket is soraiban tudó magyar válogatott úgy lépett pályára Finnországban, hogy egy pont kell a pótselejtezőt jelentő 2. helyhez, amit végül a 90. percben elért góllal, Teuvo Moilanen kapus öngóljával sikerült kiharcolnunk az 1–1-es döntetlennel. Az írek ellen is egyetlen pontra van szükség a továbbjutáshoz, igaz, a portugálok örmények elleni veresége esetén (ottani döntetlennél legalább három góllal kellene nyernünk az írek ellen a csoportelsőséghez) akár még csoportelső is lehetne a magyar válogatott.
„A csoport izgalmasan alakul, lehetünk elsők és harmadikok is, de úgy érzem, a portugálok odahaza nem botlanak meg az örmények ellen – folytatta Nyilas Elek. – A magyar válogatott mögött ott lesz a szurkolótábor, s bár a mieinknek elég az iksz is a második hely eléréséhez, nem játszhatnak passzívan, ezt a szakmai stáb is tudja – van annyira jó és rutinos a csapatunk, hogy ésszel futballozzon. Rengeteg párharc várható, ezekben erősek az írek is, s miután norvég játékvezető dirigál, bizonyára engedi a kemény futballt. Sok munkát tett bele válogatottunk, hogy így álljon, s hiszek benne, hogy idehaza nem veszít, elérheti a pótselejtezős helyet. Ott leszek a lelátón, kiszurkoljuk a remélt sikert!”
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
A magyar válogatott meccskerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)
Támadók: Adam Idah (Swansea City – Wales), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3