Olvasóink nem változtatnának a saját kezdőcsapatukon, de Rossién igen

A Nemzeti Sport ezekre a kezdőcsapatokra számít

A Nemzeti Sport Online csapatösszeállító szavazásában az írek elleni vb-selejtezőt megelőzően most már egymás után harmadszor kapta a legtöbb voksot ugyanaz a tíz mezőnyjátékos (a kapuban a portugáliai meccshez képest annyi a változás, hogy akkor Dibusz Dénes nem szerepelhetett sérülés miatt, most pedig Tóth Balázs esett ki a keretből).

Ahogy legutóbb, a jereváni meccs előtt (és előtte a lisszaboni találkozót megelőzően), olvasóinknál ezúttal is kimaradt a kezdőcsapatból az 1486 szavazatot kapó Bolla Bendegúz. Ugyanakkor bekerült az a Tóth Alex 3156 vokssal (ez a legkevesebb a bekerülő játékosok közül), aki Marco Rossinál az előző két mérkőzésen csere volt, miközben Bolla mindkétszer kezdett, s a Nemzeti Sport tudósítói arra számítanak, hogy most is a Rapid Wien szélsője játszik majd, azaz nem lesz változás a kezdőnkben a jereváni tizenegyhez képest. (Arról nem beszélve, hogy a meccs előtti, szombati sajtótájékoztatón is Bolla vett részt a csapatból, ami önmagában persze semmit sem jelent, de azért jelzésértékű.)

A kapusok között Dibusz Dénes a 6623 szavazat több mint 76 százalékát kapta, az egész csapatból pedig a legtöbb voks most nem Willi Orbáné (6423) lett, mint legutóbb, hanem Szoboszlai Dominiké (6446).