Olvasóink nem változtatnának a saját kezdőcsapatukon, de Rossién igen

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.11.16. 11:22
Olvasóink egy poszton változtatnának a jereváni kezdőcsapatunkhoz képest (Fotó: Szabó Miklós)
Magyarország válogatott vb-selejtező Írország magyar válogatott
Ahogy Marco Rossi szövetségi kapitánynál, úgy a Nemzeti Sport olvasóinál is kialakult egy stabil kezdőcsapat a labdarúgó vb-selejtezők végére, a kettő között egy poszton van eltérés az írek elleni, utolsó csoportmeccsünk előtt is.

 

A Nemzeti Sport ezekre a kezdőcsapatokra számít

A Nemzeti Sport Online csapatösszeállító szavazásában az írek elleni vb-selejtezőt megelőzően most már egymás után harmadszor kapta a legtöbb voksot ugyanaz a tíz mezőnyjátékos (a kapuban a portugáliai meccshez képest annyi a változás, hogy akkor Dibusz Dénes nem szerepelhetett sérülés miatt, most pedig Tóth Balázs esett ki a keretből).  

Ahogy legutóbb, a jereváni meccs előtt (és előtte a lisszaboni találkozót megelőzően), olvasóinknál ezúttal is kimaradt a kezdőcsapatból az 1486 szavazatot kapó Bolla Bendegúz. Ugyanakkor bekerült az a Tóth Alex 3156 vokssal (ez a legkevesebb a bekerülő játékosok közül), aki Marco Rossinál az előző két mérkőzésen csere volt, miközben Bolla mindkétszer kezdett, s a Nemzeti Sport tudósítói arra számítanak, hogy most is a Rapid Wien szélsője játszik majd, azaz nem lesz változás a kezdőnkben a jereváni tizenegyhez képest. (Arról nem beszélve, hogy a meccs előtti, szombati sajtótájékoztatón is Bolla vett részt a csapatból, ami önmagában persze semmit sem jelent, de azért jelzésértékű.) 

A kapusok között Dibusz Dénes a 6623 szavazat több mint 76 százalékát kapta, az egész csapatból pedig a legtöbb voks most nem Willi Orbáné (6423) lett, mint legutóbb, hanem Szoboszlai Dominiké (6446).

 

Kapcsolódó tartalom

Bolla Bendegúz: Az írek szeretik provokálni az ellenfelet, ezt okosan kell kezelni

„Ezúttal senki másban nem bízhatunk, csakis saját magunkban!”

Marco Rossi: Számunkra a rájátszás elérése a cél!

„Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapatunk. De a végleges csapatról csupán vasárnap döntök. Szeretném az utolsó simításokat megvárni.”
 
Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Kapus. Válaszok száma: 6 623 válasz.

 

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Mezőnyjátékosok. Válaszok száma: 6 623 válasz.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott meccskerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott meccskerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)
Támadók: Adam Idah (Swansea City – Wales), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

1. Portugália

5

3

1

1

11–  6

+5

10

2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–  7

+2

8

3. Írország

5

2

1

2

6–  5

+1

7

4. Örményország

5

1

4

2–10

–8

3

 

 

