Akár még az első kalapból is várhatnánk a pótselejtezőt, de... – minden, amit az utolsó kör előtt tudni kell

KEZDJÜNK OPTIMISTÁN: ÍGY LEHET MEG MÁR VASÁRNAP A BIZTOS VB-RÉSZVÉTEL

Portugália már a legutóbbi, 2024-es Európa-bajnokságon is kibabrált a mieinkkel, amikor vereséget szenvedett a csoportkör utolsó játéknapján Grúziától (így nem jutottunk be a nyolcaddöntőbe), majd most, csütörtökön is megtette, hiszen 2–0-ra kikapott Írországtól, pedig ha nyer, már biztosan pótselejtezőt vívnánk a vb-szereplésért jövő tavasszal. Utóbbi viszont azt eredményezi, hogy akár még meg is előzhetjük az ibériaiakat...

Persze ez a forgatókönyv kevéssé reális. Vagy az kellene hozzá, hogy Portugália hazai pályán kikapjon Örményországtól, s a mieink legyőzzék Írországot (ebben az esetben pontszámban is előznénk Cristiano Ronaldóékat), vagy az, hogy hárommal több gólt szerezve nyerjünk annál, mint ahány gólt a portugálok szereznek egy örmények elleni döntetlen során. Példaként: ha 3–0-ra nyerünk és a portugálok gól nélküli döntetlent játszanak, több lőtt góllal elsők vagyunk, de igaz ez 4–1 és 1–1, 5–2 és 2–2 esetén is, s így tovább, a csoportban ugyanis a gólkülönbség, majd a több szerzett találat számít, csak aztán az egymás elleni eredmények. Kevés a sansz ezekre a forgatókönyvekre, de akár még ez is előfordulhat...

AZ NL-BEN NEM BÍZHATUNK, HA KIKAPUNK, VÉGE A VB-ÁLOMNAK

Ugyan a csütörtöki meccset követően még a Nemzetek Ligája-rangsorolás negyedik helyén álltunk, szinte biztos volt, hogy hiába voltunk A-ligások, a csoportharmadik hely nem elég ahhoz, hogy innen kvalifikáljuk magunkat a pótselejtezőbe. Nem is lett az, de az utolsó kör előtt ezen a téren is alaposan letisztult a kép: San Marino és Moldova elszállt.

Románia, Svédország és Észak-Írország már biztosan pótselejtezőzhet a negyedik kalapból az NL miatt, míg a fennmaradó negyedik helyet Wales vagy Észak-Macedónia kapja meg attól függően, az utolsó körben mit játszanak egymással előbbi otthonában. Wales egy győzelemmel csoportmásodik, így második kalapos lesz, minden más esetben ő zuhan a negyedik kalapba, de mindenképp lesz esélye kiharcolni a vb-részvételt.

UNL tickets to WC Playoffs:



✅ 🇷🇴 Romania

✅ 🇸🇪 Sweden

✅ ☘️ Northern Ireland

✅ 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales or 🇲🇰 N. Macedonia



Pot 4 ➡️ away PO semifinal v Pot 1 teams



Moldova and San Marino are ELIMINATED

Ez természetesen azt jelenti: amennyiben a magyar válogatott kikap Írországtól, biztosan nem lesz ott az amerikai világbajnokságon 2026-ban.

PÓTSELEJTEZŐ: MÉG AZ ELSŐ KALAP IS MEGLEHET, DE A MÁSODIK VALÓSZÍNŰBB

Felvázoltuk, hogy juthatunk ki már ma a vb-re, s hogyan szállhat el minden reményünk, most jöjjön a legreálisabb forgatókönyv, a pótselejtező. Ha nyerünk (de a portugálok nem tesznek szívességet), vagy döntetlent játszunk, akkor a jövő márciusi pótselejtező során harcolhatjuk ki a kijutást. Mint ismert, ott két párharcot kell megnyerni. Az első és második kalaposok először otthon játszanak, majd a második körben sorsolnak, kié a pályaelőny.

Jelenleg a második kalap tetején vagyunk, s minden realitás szerint ott is maradunk. Ha így lesz, akkor jelenleg a lehetséges első körös (tehát harmadik kalapos) ellenfeleink hazai pályán: Csehország, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó.

Pots for WC playoffs using current FIFA pts (as of 15 Nov):



Pot 1⃣: 🇮🇹 🇹🇷 🇺🇦 🇵🇱

Pot 2⃣: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇭🇺 🇸🇰 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Pot 3⃣: 🇨🇿 🇦🇱 🇧🇦 🇽🇰

Pot 4⃣: 🇷🇴 🇸🇪 🇲🇰 ☘️



🚨 All details about WC playoffs for all 54 teams, including:

🔸 probability to be in each pot

🔸 results needed to climb to a higher… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2025

Összejöhet még azonban az első kalap is, de ehhez egyrészt sok mindennek kéne összeállnia, másrészt nem biztos, hogy jól járnánk vele... Utóbbit azért írjuk, mert a negyedik kalapba ebben az esetben Wales, Románia, Svédország és Észak-Írország kerülne, egyik sem könnyű ellenfél (viszont a második körben biztosan elkerülnénk Olaszországot vagy Törökországot, adott esetben idegenben.)

Az első kalap akkor jöhet össze, ha Ukrajna és Wales is kiesik előlünk a rangsorban, s más sem kerül fel oda. Az ukránok Izlandot fogadják az utolsó körben, s már egy döntetlennel is elszállnak, Walesnek pedig Észak-Macedóniát muszáj megvernie, hogy csoportja második helyén zárjon, igaz, hazai pályán. Az, hogy Ukrajna és Wales se nyerjen, így előzzünk, előfordulhat, de az is kell, hogy Szlovákia ne verje meg Németországot, Skócia ne nyerjen otthon Dánia ellen, és hogy Bosznia-Hercegovina ne verje meg idegenben Ausztriát. Ha ezek mind összejönnek (egyébként reálisan), akkor meglehet az első kalap, feltéve, hogy Koszovó sem győz legalább hattal Svájc vendéglátójaként az utolsó fordulóban...

Probability to end up in European WC playoffs (as of 15 Nov):



✅ 🇦🇱 Albania

✅ 🇨🇿 Czechia

✅ 🇸🇪 Sweden

✅ ☘️ N. Ireland

✅ 🇷🇴 Romania

100% 🇮🇹 Italy

100% 🇵🇱 Poland

100% 🇹🇷 Türkiye

100% 🇲🇰 N. Macedonia

99.98% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

99.97% 🇽🇰 Kosovo

92% 🇧🇦 BiH

89% 🇸🇰 Slovakia

79% 🇭🇺… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2025

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott meccskerete

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Az ír válogatott kerete

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia)

Támadók: Adam Idah (Swansea City – Wales), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson