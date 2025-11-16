Profi boksz: Benn visszavágott Eubanknek, Espinoza címet védett

Birmingham, Manchester, London – ezek voltak eddig a két brit profibokszoló-család, a Eubankek és a Bennek csatáinak helyszínei. Az apák, Chris Eubank és Nigel Benn 1990-ben és 1993-ban mérkőztek meg egymással, az elsőt Eubank KO-val nyerte, majd a manchesteri visszavágón döntetlen született. A fiúk, Chris Eubank Jr. és Conor Benn első ütközetében előbbi diadalmaskodott ez év április 26-án, a Tottenham Hotspur Stadionban egyhangú pontozással (116:112, 116:112, 116:112), és a visszavágó előtt is őt tartották esélyesebbnek.

Az utolsó menetben Chris Eubank Jr. kétszer is padlóra került (Fotó: Getty Images)

A helyszín ezúttal is ugyanaz volt, a mérkőzés viszont szinte teljes egészében az eredetileg váltósúlyú Benn dominanciáját hozta, és a szemmel láthatóan erőtlen Eubank csak asszisztálni tudott riválisa produkciójához. A finisre totális fölénybe került az agresszív, sokkal frissebb, gyorsabb Benn, és a záró menetben kétszer is leütötte elfogyó vetélytársát, így végül Benn 119:107, 116:110, 118:108 arányú egyhangú pontozással vágott vissza a tavaszi vereségért – hogy az összesítésben döntetlenre álló kétfelvonásos drámából lesz-e trilógia, egyelőre nem tudni.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban hazai környezetben, Mexikóban tette kockára WBO pehelysúlyú világbajnoki trónját Rafael Espinoza, a veretlen öklöző kihívója az ukrán Arnold Hegaj volt. Espinoza favorithoz méltóan kezdett, és azt követően, hogy a nyitó menetekben főként egyenesekkel dolgozott, a folytatásban már elővette a felütéseit, horgait is, ezekre pedig csak szórványosan volt válasza a ranglista 9. helyén álló Hegajnak.

Rafael Espinoza simán megvédte a WBO pehelysúlyú övét (Fotó: Getty Images)

A riválisánál 20 centiméterrel magasabb világelső ezúttal is jól használta ki a fizikai paramétereiből adódó előnyeit, nagy verést osztott ki ellenfelének, aki ugyan a találkozó nagy részében alárendelt szerepet játszott, ez nem vette el a kedvét, és bátran harcolt, amíg erővel bírta. A megsérülő, vérző Hegajt végül a segédei mentették meg, akik – miközben a vezetőbíró kvázi kiszámolta – nem engedték ki a 11. menetre.