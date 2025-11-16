Európai kézilabdaligák: óriási bravúr Korsós és Töpfner csapatától

Nem akármilyen bravúrt hajtott végre a Korsós Dorinát és Töpfner Alexandrát is soraiban tudó Rapid Bucuresti a női kézilabda Európa-liga selejtezőjében. A második forduló első mérkőzésén a román csapat otthon 34–28-ra kikapott a német Bensheim-Auerbachtól. A szombati, idegenbeli visszavágón viszont 32–21-re nyert, így 60–55-ös összesítéssel továbbjutott. Korsós három, Töpfner egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Pénzes Laura kettő, Szabó Laura egy gólt lőtt, Győri Barbara nyolc védéssel zárt a BSV Sachsen Zwickauban, amely 30–21-re nyert a Buxtehuder SV otthonában a német női bajnokságban. Kuczora Csenge kilenc, Szabó Anna öt és Faragó Luca három góljával az Európa Liga-címvédő Thüringer HC otthon 39–34-re győzött a TuS Metzingen ellen.

Zsembery Viktória két találattal zárt a BM Porrinóban, amely hazai pályán 26–22-re nyert a Zonzamas Lanzarote ellen a spanyol női bajnokságban. Török Lilly két gólja ellenére a CBM Morvedre 19–14-re kikapott az Atticgo BM Elche otthonában.

Lukács Péter négy góllal és két gólpasszal járult hozzá a listavezető Elverum HB 34–22-es győzelméhez a Sandnes otthonában a norvég férfibajnokságban. Csapattársa, Máthé Dominik ezúttal nem szerepelt a keretben.

Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran két góllal vette ki részét a címvédő és listavezető Orlen Wisla Plock 38–24-es győzelméből a Stal Mielec ellen a lengyel élvonalban.

Pergel Andrej négyszer volt eredményes a CB Ciudad de Logronóban, amely 32–28-ra győzött az Irudek Bidasoa Irún otthonában a spanyol férfibajnokságban. Ludmán Marcell két gólja ellenére a Frigoríficos del Morrazo házigazdaként 30–29-re kikapott a Jánosi Tamást még nélkülöző Recoletas Atlético Valladolidtól.

Leimeter Csaba egy gólt szerzett a Balingen-Weilstettenben, amely 34–30-ra győzött a TV Grosswallstadt otthonában a német másodosztályban és a tabella második helyén áll.

Albek József öt góllal segítette 39–31-es győzelemhez az Athinaikoszt a Vrilisszion otthonában a görög élvonalban.