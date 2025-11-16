Oliver Vidin Fehérváron is a bajnoki címet célozza meg

– Oliver Vidin visszatért hazánkba, de nem Szolnokra, ahol másfél év alatt Magyar Kupát és bajnokságot nyert, hanem az Albához.

– Nincs ebben semmi különös – válaszolta a Nemzeti Sportnak még a szombati bajnoki előtt a szerb Oliver Vidin, a férfibajnokságot négy győzelemmel és ugyanennyi vereséggel kezdő Alba Fehérvár új edzője, a szlovák férfiválogatott szövetségi kapitánya, aki a nyáron kinevezett és a héten menesztett spanyol Lluis Rierát váltja az ötszörös magyar bajnoknál. – Hétfőn megkeresett Simon Balázs ügyvezető, aki kiutazott Pozsonyba és ott találkoztunk, én a szlovák férfiválogatott játékosait, a Prievidza és a Slovan kosarasait néztem meg bajnokin és a Levice Szolnok elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését is. Balázzsal hosszasan elbeszélgettünk, egyeztettem az ügynökömmel, és megegyeztünk.

– A júniusban elhódított bajnoki cím megszerzése után nem tudott megegyezni a Szolnokkal, ezzel kapcsolatban sok pletyka terjedt el arról, miért. Ön miként emlékszik vissza a tárgyalásra?

– Nincs emögött semmi szaftos történet, többször elmondtam és a klubvezetők is ugyanezt nyilatkozták. Azt kértem, hogy legalább hat minőségi magyar játékos és négy légiós legyen a keretben, vagy öt-öt elosztásban, mert tudom, milyen megerőltető a Bajnokok Ligája és ezzel párhuzamosan a bajnokság, ehhez az én véleményem szerint tíz erős játékos kell. Emellett még egy másodedzőt szerettem volna magam mellé, mert Mándoki Tamás nagyszerű ember és ragyogó munkát végzett, de az utánpótlással is foglalkozik, ez túl sok ezen a szinten egy edzőnek. A klub ezt akkor nem tudta garantálni, felelőtlen ígéretet pedig nem akart tenni, ami korrekt. Utólag úgy alakult, mégis lett pénz öt jó magyarra és öt légiósra, sőt, még egy másodedzőre is a bosnyák Vedran Bosnic mellé, aminek én szívből örülök, hiszen így lehet minőségi munkát végezni. Leegyszerűsítve a történteket, az időzítés nem volt szerencsés. A viszonyunk azóta is korrekt a klubbal, amely mindent elkövet, hogy sikeres legyen.

– A nyáron nem szerződött klubcsapathoz – miért?

– Kerestek, ajánlatokat kaptam, de egyik sem volt olyan, amilyet szerettem volna. Nem feltétlenül a Bajnokok Ligája-részvétel volt az igényszintem, inkább abban bíztam, hogy erős ligában dolgozhatok, mint az olasz, a török, a német, a spanyol, a görög vagy a francia. Volt egy lengyel együttes is, amelyhez szívesen mentem volna, de kitartottak az előző edző mellett. Sokáig képben voltam egy török klubnál, majd előszerződést kötöttünk az olasz élvonalból kieső Scafatival, amely az azonnali visszajutást tervezi, de nem várták meg, amíg a licencem megérkezik, szerződtettek egy olasz szakembert. A lényeg, egyetlen olyan munka sem jött be, amit tényleg szerettem volna. A következő edzőváltások úgy januárban, februárban lehetnek, én addig már nem akartam várni és tétlenül ülni, ráadásul az Alba tradicionális klub, jó kerettel, s lehetségesnek tartom, hogy ébresztőt fújjak és odavezessem a gárdát, ahová tartozik, a legjobbak közé.

– Milyen célt tűztek ki a klubvezetőkkel közösen?

– Nincs titok, a bajnoki cím megszerzését! Erős a keret, a klubnál mindig nagy célokat fogalmaznak meg, ha lehet, döntőt kell játszani, nagyok az elvárások, és ez így van rendjén. Az én célom pedig kupát vagy bajnokságot nyerni, az előző tíz évben is szinte mindig nyertem valamit. Nem számít, hogy gyengébb vagy erősebb játékosállományú-e a csapat, én az aranyat célzom meg, ami persze nem mindig sikerül.

– Ön szereti a kihívásokat – hogyan tekint erre a feladatra?

– Nyilván egy ilyen szintű együttesnél ez a rajt nem jó, ezért is került sor az edzőváltásra. Valami nem stimmelt a csapatnál, ezért is kellett változtatni, sok dolgot rendbe kell tenni, nem csak szakmai szempontból. Ezért vagyok itt.