Magasból a mélybe, majd újra a csúcsra – íme, a régi-új belga sztárcsapat!

Nem tegnap volt… A belga első osztályú labdarúgó-bajnokság 2024–2025-ös kiírásának győztesét, az Union Saint-Gilloise-t 1897-ben alapították Brüsszelben, s a múlt század első három és fél évtizedében az egyik legjobb csapatnak számított. A sárga-kékek 1904 és 1935 között 11 bajnoki címet szereztek, 1933 és 1935 között pedig olyan rekordot állítottak fel, amelyet azóta sem tudott senki megismételni: 60(!) mérkőzésen maradtak veretlenek a bajnokságban.

A dicső éveket aztán előbb visszaesés, majd hatalmas zuhanás követte. A Vásárvárosok Kupájának 1959-es negyeddöntőjében még oda-visszavágós párharcban 3–1-gyel kiejtették az AS Romát – a Birmingham City aztán 8–4-es összesítéssel búcsúztatta őket a legjobb négy között –, négy évvel később azonban már a másodosztályban találták magukat. A klub ezt követően az első és a második vonal közt ingázott, majd az 1973-as kiesés után jött a mélyrepülés: 1980-ban már negyedosztályú volt az USG.

Erről csak álmodhattak a '80-as években: USG-gólöröm a Bajnokok Ligájában (Fotó: Getty Images)

A klub évekig a harmadik vonalban vegetált, majd 2015-ben feljutott a másodosztályba. Három évvel később, 2018-ban a Brighton & Hove Albion elnöke, Tony Bloom lett a főrészvényes – ekkor lépett színre társbefektetőként a jelenlegi elnök, Alex Muzio is, aki 2023-ban lett többségi tulajdonos. A tulajdonsováltással járó szakmai és pénzügyi változások meghozták a kívánt eredményeket, s 2021. március 13-án, a Molenbeek elleni 2–1-es győzelemmel az „apacsok” becenévre is hallgató csapat visszajutott az élvonalba, ahol első mérkőzésén rögtön szenzációs, 3–1-es győzelmet aratott az Anderlecht ellen, majd általános elképedésre a bajnokság alapszakaszát is megnyerte!

A bajnoki címről ugyan végül lemaradtak a sárga-kékek, de egyből nemzetközi kupaindulók lettek, s a következő években sikerült megszilárdítani a helyüket az élmezőnyben. Olyannyira, hogy a 2023-24-es évadban Sébastien Pocognoli irányításával történetük során először megnyerték a Belga Kupát, majd miután a következő idényben az alapszakasz 3. helyén végeztek, ismét bejutottak a bajnoki rájátszásba, ahol az utolsó játéknapon, a KAA Gent felett aratott 3–1-es győzelem az jelentette, hogy 90 év után újra bajnokok lettek. Ez szintén rekord a maga nemében – annak idején az 1995-ben angol bajnoki címet szerző Blackburn Roversnek is „csak” 81 esztendő kellett az „újrázáshoz” 1914 után...