Mbappé egymaga három, a Real Madrid öt gólt vágott a Kajrat Almatinak

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0–5 (0–1)
Almati, Ortalik Stadion. Vezeti: Marco Guida (olasz)
Kajrat Almati: Kalmurza – Tapalov (Sztanojev, 65.), Martinovics, Sorokin, L. Mata – Mirinszkij, Kasabulat, Arad (Bajbek, 64.), Gromiko (Zaria, 80.) – Jorginho (Edmílson, 65.), Szatpajev (Ricardinho, 80.). Vezetőedző: Rafael Urazbaktin
Real Madrid: Courtois – Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García – Ceballos, Tchouaméni (Camavinga, 80.) – Mastantuono (Brahim D., 70.), Güler (Bellingham, 80.), Vinícius Jnr. (Rodrygo, 70.) – Mbappé (Gonzalo G., 81.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Mbappé (25. – 11-esből, 52., 74.), Camavinga (83.), Brahim D. (90+4.)
Összefoglaló hamarosan!
PERCRŐL PERCRE