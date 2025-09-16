Nemzeti Sportrádió

Beckham: Túl hamar írják le a Newcastle-t

2025.09.16. 16:43
David Beckham nagyra tartja a Newcastle Unitedet (Fotó: Getty Images)
David Beckham szerint hibát követ el az, aki egy kézlegyintéssel elintézi a Newcastle United Bajnokok Ligája-esélyeit: az egykori Manchester United- és Real Madrid-sztár szerint a „szarkáknál” tapasztalható egység sokat érhet az elitsorozatban.

A Bajnokok Ligájával kapcsolatos esélylatolgatások során a legritkább esetben merül fel a végső győzelemre is esélyesként a Premier League legutóbbi idényében az 5. helyen végző Newcastle United neve. Vannak ugyanakkor olyanok, akik szerint a „szarkák” afféle sötét lóként sokáig menetelhetnek a nemzetközi klublabdarúgás legrangosabb sorozatában – köztük van David Beckham is.

„Azt hiszem, máris elkezdték leírni a Newcastle Unitedet. Jó csapat, és szerintem van pár jó játékosuk. Nagyon együtt vannak a futballisták, a szurkolók és az egész klub, úgy vélem, pár embernek meglepetést okoznak majd” – mondta a CBS Sportsnak a Manchester United, a Real Madrid, a Milan, a PSG és LA Galaxy egykori sztárja, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató Miami FC elnöke és társtulajdonosa.

Sir David Beckham on CBS Sports: “I think people are already writing Newcastle United off (in the Champions League).” “Newcastle are a good team, they have some good players. Very together as a team, as fans and as a club. They could surprise a few people
Beckham megállapítása egybecseng volt válogatottbeli csapattársa, Ben Foster véleményével. A „háromoroszlánosok” mezét nyolc alkalommal viselő egykori kapus a fekete-fehérekkel kapcsolatban kiemelte: a hórihorgas német válogatott center, Nick Woltemade szerződtetése telitalálat volt.

Nick Woltemade lehet Eddie Howe egyik legfontosabb ütőkártyája (Fotó: Getty Images)

„Engem Thomas Müllerre emlékeztet, kellemetlen fickó, a Premier League-re termett, a Newcastle-t neki találták ki”fogalmazott YouTube-csatornáján Foster.

Az észak-angol csapat csütörtökön mutathatja meg először oroszlánkörmeit: Bruno Guimaraesék az elmúlt szezon egyik elődöntősét, az FC Barcelonát fogadják.

 

Ezek is érdekelhetik