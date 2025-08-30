Nemzeti Sportrádió

Női futball: a Ferencváros továbbjutott a BL-selejtező második köréből

2025.08.30. 21:24
A Ferencváros továbbjutásnak örülhetett a BL-selejtező második körében (Fotó: fradi.hu)
A labdarúgó női Bajnokok Ligája 2. selejtezőkörében a Ferencváros 4–0-ra kiütötte a Dinamo Minszket, ezzel megnyerte az albániai minitornát. A magyar csapat a selejtező harmadik körében folytathatja szereplését.

Az albániai Shkodrában rendezett minitornán a Ferencváros a szerdai elődöntőben 3–0-s győzelmet aratott a luxemburgi Racing Union ellen, szombaton este pedig már a továbbjutásért lépett pályára.

A Dinamo Minszk elleni döntőben az amerikai Alesia Garcia már a 3. percben megszerezte a vezetést a magyar bajnokcsapatnak, majd a 14. percben Nagy Vanessza is betalált – a magyar játékos aztán közvetlenül a szünet előtt ismét eredményes volt, így a félidőben háromgólos különbséggel vezetett a Ferencváros.

A második félidő hajrájában még az észt Vlada Kubassova is feliratkozott a góllövők közé, kialakítva a 4–0-s végeredményt.

Albert Flórián csapata ezzel két győzelemmel, 7–0-s gólkülönbséggel nyerte meg a Bajnokok Ligája második selejtezőkörét, és jutott tovább a harmadik fordulóba.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
2. FORDULÓ, 4. CSOPORT (SHKODRA)
DÖNTŐ
FTC-Telekom–Dinamo Minszk (fehérorosz) 4–0 (A. García 3., Nagy V. 14., 45., Kubassova (78.)

 

