Jövő kedden fogadja a Qarabagot a Ferencváros

Az FTC négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.
Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.
A két csapat egyébként eddig egyszer került szembe egymással az európai kupaporondon: három éve, a 2022–23-as idényben szintén a BL-ben, ám akkor a harmadik selejttezőkörbe találkozott a Ferencváros és a Qarabag és akkor az azeriek a baki döntetlen után a Groupama Arénában 3–1-re győztek, s továbbjutottak.
BAJNOKOK LIGÁJA
PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
Augusztus 19., kedd
21.00: Ferencváros–Qarabag (azeri)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Rangers (skót)–FC Bruges (belga)
Augusztus 20., szerda
21.00: Bodo/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Kajrat (kazah)
21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)
VISSZAVÁGÓK
Augusztus 26., kedd
18.45: Kajrat (kazah)–Celtic (skót)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena Zvezda (szerb)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodo/Glimt (norvég)
Augusztus 27., szerda
18.45: Qarabag (azeri)–Ferencváros
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)
21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Rangers (skót)
A párharcok győztesei felkerülnek a Bajnokok Ligája főtáblájára, a vesztesek az Európa-liga főtábláján folytatják a nemzetközi szereplést.