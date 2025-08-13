Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Jövő kedden fogadja a Qarabagot a Ferencváros

Vágólapra másolva!
2025.08.13. 10:35
null
Három éve már járt a Qarabag a Groupama Arénában, s végül győzött is (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
BL-selejtező FTC BL Qarabag Ferencváros
A zöld-fehérek honlapja arról számolt be, hogy a párharc első mérkőzését 21.00 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra nyolc nappal később, augusztus 27-én szerdán, magyar idő szerint 18.15 órától kerül sor Bakuban.

Az FTC négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.

Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.

A két csapat egyébként eddig egyszer került szembe egymással az európai kupaporondon: három éve, a 2022–23-as idényben szintén a BL-ben, ám akkor a harmadik selejttezőkörbe találkozott a Ferencváros és a Qarabag és akkor az azeriek a baki döntetlen után a Groupama Arénában 3–1-re győztek, s továbbjutottak. 

BAJNOKOK LIGÁJA
PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
Augusztus 19., kedd
21.00: Ferencváros–Qarabag (azeri)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Rangers (skót)–FC Bruges (belga)
Augusztus 20., szerda
21.00: Bodo/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Celtic (skót)–Kajrat (kazah)
21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán)
21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

VISSZAVÁGÓK
Augusztus 26., kedd
18.45: Kajrat (kazah)–Celtic (skót)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena Zvezda (szerb)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodo/Glimt (norvég)

Augusztus 27., szerda
18.45: Qarabag (azeri)–Ferencváros
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Basel (svájci) 
21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Rangers (skót) 

A párharcok győztesei felkerülnek a Bajnokok Ligája főtáblájára, a vesztesek az Európa-liga főtábláján folytatják a nemzetközi szereplést.

 

BL-selejtező FTC BL Qarabag Ferencváros
Legfrissebb hírek

„A spanyol játékvezető fejszéje lesújtott Magyarországon” – bolgár lapszemle

Bajnokok Ligája
3 órája

„Ez egyfajta drog a futballban dolgozóknak” – Robbie Keane a Groupama Aréna hangulatáról

Bajnokok Ligája
4 órája

Győzelem gombnyomásra – Malonyai Péter jegyzete

Bajnokok Ligája
11 órája

Ötvös Bence: Amióta itt vagyok, azóta ez volt a legjobb meccsem

Bajnokok Ligája
12 órája

Ezekkel a gólokkal verte meg a Ferencváros a Ludogorecet a visszavágón

Bajnokok Ligája
13 órája

Varga duplázott, a Ferencváros háromgólos győzelemmel jutott be a BL-selejtező playoffkörébe

Bajnokok Ligája
13 órája

A Qarabag lesz a főtábláért az FTC ellenfele

Bajnokok Ligája
15 órája

BL-selejtező: így kezd az FTC a Ludogorec elleni visszavágón

Bajnokok Ligája
16 órája
Ezek is érdekelhetik