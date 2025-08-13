Jövő kedden fogadja a Qarabagot a Ferencváros

Az FTC négy év után jutott el újra a BL-selejtező rájátszásába, és már csak egy párharc megnyerése választja a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájától. Hasonlóra 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett csoportkörbe jutott az FTC.

Az azeri csapatban két korábbi FTC-futballista is játszik a támadó Kady Borgesszel és a védő Samy Mmaee személyében.

A két csapat egyébként eddig egyszer került szembe egymással az európai kupaporondon: három éve, a 2022–23-as idényben szintén a BL-ben, ám akkor a harmadik selejttezőkörbe találkozott a Ferencváros és a Qarabag és akkor az azeriek a baki döntetlen után a Groupama Arénában 3–1-re győztek, s továbbjutottak.

BAJNOKOK LIGÁJA

PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

Augusztus 19., kedd

21.00: Ferencváros–Qarabag (azeri)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Rangers (skót)–FC Bruges (belga)

Augusztus 20., szerda

21.00: Bodo/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Celtic (skót)–Kajrat (kazah)

21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán)

21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

VISSZAVÁGÓK

Augusztus 26., kedd

18.45: Kajrat (kazah)–Celtic (skót)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena Zvezda (szerb)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodo/Glimt (norvég)

Augusztus 27., szerda

18.45: Qarabag (azeri)–Ferencváros

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)

21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Rangers (skót)

A párharcok győztesei felkerülnek a Bajnokok Ligája főtáblájára, a vesztesek az Európa-liga főtábláján folytatják a nemzetközi szereplést.