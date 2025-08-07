Az FTC irányított a szünetig; a két csapat mindent a budapesti visszavágóra tartogat – bolgár lapszemle

„A két csapat megosztozott a félidőkön, az elsőben a sorozatban hétszeres magyar bajnok Ferencváros volt a jobb, a másodikban felcserélődtek a szerepek. A gólhoz a Ludogorec volt legközelebb, amikor Erick Marcus távoli lövése a felső lécen csattant” – írja cikkében a bolgár sportal.bg.

A portál idézi Hendrik Bonmannt, a Ludogorec kapusát is: „Őszintén megmondva, az FTC-nek jobb lehetőségei voltak, de végül gól nélküli döntetlennel zárult az első felvonás, így minden nyitott a visszavágón. Készen kell állnunk a tizenegyespárbajra, gyakoroltuk ezeket és nekem is van néhány trükköm.”

„Tudtuk, hogy nyomást helyeznek ránk, sajnos sok egyéni hibát követtünk el, ami elvette a magabiztosságunkat. A második félidőben jobban irányítottuk a mérkőzést és lehetőségeink is voltak” – értékelt Rui Mota, a hazaiak trénere. A bolgár oldal megjegyzi, hogy bolgár csapat legutóbb 2003-ban nyert hazai pályán magyar együttessel szemben. Azóta mind a három bolgár siker egyaránt Magyarországon született (Ludogorec a Ferencváros ellen 3–0, Liteksz a Győr ellen 2–1 és CSZKA az MTK ellen 1–0).

„A Ludogorec és a Ferencváros mindent a budapesti visszavágóra hagyott” – írja cikkében gong.bg. A portál kiegyenlített játékról ír, külön kiemelve a Ferencváros lesgólját és Marcus távoli kapufáját.

Hasonló felütéssel ír a meccsről a temasport.com: „a két csapat meghagyta az izgalmakat Budapestre. A vendégek többet birtokolták a labdát, mindkét oldalon kevés helyzet adódott.” A bolgár oldal hozzáteszi, hogy a Ludogorec az előző körben a Rijeka ellen is gól nélküli döntetlennel nyitott, akkor a visszavágón hazai pályán hosszabbítás után jutott tovább.

„A második meccsre megpróbálok javulni. Magyarországon úgy kell játszanunk, ahogy most a második félidőben” – idézte Caio Vidalt a topsport.bg. „Az FTC teljesen dominált a szünetig, de elpazarolt néhány ígéretes lehetőséget, a Ludogorec csak Marcus távoli lövésében bízhatott. A második félidőben a bolgár bajnok feljavult Rui Mota változtatásainak hála, de az áttörés elmaradt” – olvasható a portál összefoglalójában.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

LUDOGOREC (bolgár)–FERENCVÁROSI TC 0–0

Razgrad, Ludogorec Aréna, 9500 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Anders Olav Dale) – norvégok

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (J. Andersson, 75.), Kurtulus, D. Almeida, Nedjalkov – Kaloc (D. Duarte, 64.), P. Sztanics (Csocsev, 64.), Pedro Naressi – Erick Marcus (Bile, 83.), Tekpetey (Chouiar, a szünetben), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

FTC: Dibusz – Reamaekers, Szalai G., Gartenmann – Makreckis (Cadu, 85.), Ötvös, Tóth A., O'Dowda – Kanikovszki (J. Levi, 80.), Varga B. (Maiga, 72.), Joseph (Gruber, 85.). Vezetőedző: Robbie Keane

