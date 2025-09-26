Amikor az ETO legutóbb megverte a Fradit, bajnok is lett; élre állhat a Debrecen



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 8. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A lila-fehérek erősen dominálnak ebben a párharcban, hiszen a 27 élvonalbeli találkozóból 15-öt nyertek meg, miközben a nyírségiek csak 4-et, 8 találkozójuk döntetlennel végződött.

♦ A Szpari ebben az évszázadban még nem tudta legyőzni a lila-fehéreket, hiszen a legutóbbi diadalát még 2000 márciusában, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a kelet-magyarországiak a párharc előző 11 felvonásából 8-at elvesztettek és mindössze 3 döntetlent tudtak kicsikarni. Ezek közül az elsőt 2010 áprilisában (2–2), a másodikat idén februárban (0–0) egyaránt Nyíregyházán, majd legutóbb májusban egy fordulatos meccsen, Újpesten (2–2).

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Nyíregyháza, rögtön az első alkalommal, 1980 őszén (1–2). Azóta 10 ízben diadalmaskodtak a lilák, és csak 3-szor tudtak pontot szerezni a szabolcsiak. A tavaly őszi találkozójukon André Duarte a 90. percben lőtte be az újpestiek győztes gólját (1–0).

♦ Mindkét csapat elég rossz passzban van, az előző 5 forduló alapján ugyanis a Nyíregyháza 4 ponttal a 10., Újpest pedig 3 ponttal a 11. a formatabellán.

♦ A lila-fehér gárda az első, amely az élvonalban vereséget szenvedett az abszolút újonc Kazincbarcikától (0–2), és a ZTE mellett a másik olyan a mezőnyben, amely a legutóbbi 2 fordulóban pont nélkül maradt. Összességében Damir Krznarral a kispadon eddig kevesebb pontot gyűjtött (7), mint egy éve, Bartosz Grzelakkal (10).

♦ A Nyíregyházáé jelenleg a legrosszabb gólkülönbség (–7), holtversenyben a harmadik legkevesebb gólt rúgta (8) és egálban a második legtöbbet kapta (15).

♦ Az Újpest a DVTK legyőzése óta zsinórban 3-szor kikapott hazai pályán, rendre egy-egy góllal, sorrendben a Pakstól, a Kisvárdától és legutóbb az MTK-tól. Előzőleg 2023 novembere és 2024 februárja között volt ilyen rossz sorozata, amikor egymás után 4 bajnokit bukott el házigazdaként.

♦ A Szpari mindhárom házon kívüli bajnokija a véghajrában dőlt el: Debrecenben a 90. percben elért találattal tudott nyerni, Felcsúton viszont a a 86., Győrben pedig a 85-ikben bekapott góllal maradt alul.



SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC

♦ A tabella utolsó két helyezettje még sosem találkozott az élvonalban, az NB II-ben pedig 2017 és 2019 között 4-szer csaptak össze és a mérlegük kiegyenlített: 2 döntetlen mellett mindkét csapat egy-egy győzelmet aratott.

♦ Zalaegerszegen 2018 májusában kétszeri hazai vezetés után 2–2-re végeztek, majd 2019 áprilisában Zoran Lesjak fejes góljával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ 2022 októberében a Magyar Kupában a ZTE Mocsi Attila tizenegyese mellett ugyancsak Lesjak találatával 2–0-ra diadalmaskodott az akkor NB II-es Kazincbarcika otthonában.

♦ A ZTE sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el legutóbb az MTK otthonában (0–1), és a mezőnyben egyedüliként továbbra is győzelem nélkül állva utolsó a táblázaton. A kék-fehér együttes nyeretlensége az előző bajnokságot is beszámítva immár 14 mérkőzés óta tart (7 iksz, 7 vereség). Ilyen negatív széria nem egyedülálló a csapat élvonalbeli történetében, hiszen 2011–2012-ben Csank János, majd Prukner László vezetésével 25 fordulón keresztül nem tudott nyerni.

♦ A Kazincbarcika viszont a múlt hétvégén az Újpest ellen élvonalbeli történetének első győzelmét aratta, és az 1. fordulót követően ismét nem utolsó, viszont 11-ikként még mindig kiesésre áll.

♦ A Zalaegerszeg minden hazai mérkőzésén rúgott is és kapott is gólt, 2 döntetlen után 2-szer kikapott. Házigazdaként 2025-ben csak egy győzelmet tudott összehozni: február 9-én a DVTK-t verte meg a közelmúltban távozott Németh Dániel 96. perces megpattanós lövésével (2–1).

♦ A Kazincbarcika utolsó a vendégtabellán, 3 vereség mellett 1 döntetlent ért el, mégpedig a székhelyéhez legközelebbi helyszínen, Diósgyőrben, ráadásul kétgólos vezetésről (2–2).



DIÓSGYŐRI VTK–DEBRECENI VSC

♦ A 65. keleti rangadó jön, és bár a párharcban a közelmúltban a DVTK az eredményesebb, összességében még így is hatalmas a Loki fölénye, hiszen a győzelmei számai 40, miközben a diósgyőri sikereké csak 13, a döntetleneké pedig 11.

♦ Április elején Bárány Donát triplájával Debrecenben 4–1-re győzött a kiesés ellen küzdő Loki, ezzel megszakította a párharcban a Diósgyőr elleni vereségsorozatát, hiszen 2024-ben mindhárom találkozójukat a miskolciak nyerték. A DVSC ezt megelőzően legutóbb 2020 júniusában tudta legyűrni az akkor nem túl motivált borsodiakat (4–0), amikor szintén a bennmaradásért harcolt, de az idény végén kiesett az első osztályból.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett nagyon szoros a párharc, hiszen 11-szer született hazai siker, 12-szer vendégdiadal, 7-szer pedig iksszel zártak. Érdekesség viszont, hogy a gólkülönbség a debreceniek felé billen (45–51). Az új miskolci stadionban egyszer nyertek a debreceniek (2020 februárjában 2–1-re), 4-szer pedig a diósgyőriek, legutóbb tavaly novemberben 3–1-re.

♦ Már 4 forduló óta veretlen a Diósgyőr, igaz, közben csak Nyíregyházán tudott nyerni (4–1), 3-szor pedig ikszelt, köztük a legutóbbi 2 meccsén az előző bajnokságban második Puskás Akadémiával, (1–1), majd az első FTC-vel, ráadásul utóbb kétgólos vezetésről (2–2).

♦ A DVSC felváltva nyert és vesztett az előző 5 fordulóban, és mivel legutóbb 1–0-ra győzött az újonc Kisvárda otthonában, ezért, ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene következnie. Amennyiben a Paks nem győzi le a Puskás Akadémiát, a Loki pedig megnyeri a keleti rangadót Diósgyőrben, akkor újra a Debrecen állhat a tabella élére. Erre legutóbb a 2024–2025-ös bajnokság elején volt példa.

♦ A Loki 7 forduló alatt gyűjtött 13 pontjával 2. táblázaton, ennél jobb rajtja előzőleg 2013 őszén volt, amikor 16 ponttal állt, majd ezt követően Kondás Elemér irányításával a máig utolsó bajnoki címét nyerte.

♦ A DVTK mindhárom eddigi hazai bajnokiját döntetlenre hozta – ezzel egyedül áll a mezőnyben. Otthon legutóbb április 19-én az ETO-tól kapott ki (2–4), illetve május 6-án az MTK-t tudta megverni (2–1).

♦ A Debrecen vendégként még nem maradt alul, a mérlege 1 iksz, majd sorozatban 3 győzelem. Legutóbb, Kisvárdán az idény során először nem kapott gólt idegenben (1–0).



PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A tavasszal harmadiként zárt tolnaiak és a második felcsútiak 31-szer csaptak össze eddig a legfelső osztályban. Az örökmérleget tekintve minimális különbséggel a zöld-fehérek állnak jobban: 14 paksi győzelem, 4 döntetlen, 13 Puskás Akadémia-diadal. A gólátlag rendkívül magas, 3.6/mérkőzés, a legutóbbi 5 találkozójukon is mindig legalább 3 gól született.

♦ Az előző idényben 4–4 pontot gyűjtöttek egymás ellen, legutóbb, áprilisban Pakson úgy végeztek 2–2-re, hogy a vendégek Joel Fameyeh 92. perces góljával egyenlítettek, így hatéves szünet után született újra döntetlen ebben a párharcban.

♦ A Puskás AFC vezetőedzőjével, Hornyák Zsolttal kétszer is előfordult, hogy csapata fél tucat gólt kapott Bognár György Paksától: 2020 novemberében a tolnai városban (2–6), majd 2021 augusztusában a Pancho Arénában (1–6). Tavaly áprilisban eljött a visszavágás ideje: Felcsúton ugyanis 5–0-ra győzött Hornyák együttese – a Puskás Akadémiának ez az eddigi rekordsikere a tolnaiakkal szemben.

♦ Pakson 15-ször mérkőztek, a mérleg 10–2–3 a hazaiak szemszögéből. A 2024-es két atomvárosi találkozót úgy nyerték meg 2–1-re a vendéglátók, hogy Windecker József mindkét meccsen betalált, az utóbbin kétszer is. A máig utolsó vendégsiker 2023 májusában jött össze az akadémistáknak, akik az azóta távozott Jakub Plsek és Marius Corbu góljával nyertek 2–0-ra.

♦ A Paks veretlenül (4 győzelem, 3 iksz), és a legtöbb szerzett góllal (19) vezeti az NB I-et, egy-egy döntetlenjét eddig rendre kék-két nyertes meccs követte. Ha továbbra is ebben az ütemben jönnek az eredményei, akkor most újra egy győzelemnek kell következnie.

♦ A Puskás Akadémia mindössze egy pontot kapart össze az előző 3 fordulóban, azt is Nagy Zsolt tizenegyesével érte el Diósgyőrben (1–1). Hasonló szériára legutóbb másfél éve, 2024 február-márciusában volt példa a felcsúti klub történetében.

♦ Bognár György együttese a 15 pontjából mindössze 5-öt szerzett hazai pályán (1 győzelem, 2 döntetlen). Az ETO ellen a 85., majd a ZTE ellen a 93. percben mentett pontot, és egyedül a Barcika ellen nem kapott gólt (3–0).

♦ A felcsúti csapat hullámzóan szerepel vendégként: az újonc Kisvárdától elszenvedett 2–1-es vereségét a bajnok FTC elleni bravúrgyőzelem (2–1), majd a már említett diósgyőri döntetlen követte.



VASÁRNAP

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ A 13. összecsapásuk jön az élvonalban, a vendég rétközieknek kifejezetten jól megy a fővárosi kék-fehérek ellen, hiszen mérleg 2 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker.

♦ Legutóbb, 2024 márciusában hazai pályán 2–1-re nyert az MTK, és ezzel véget vetett a Kisvárda elleni hároméves nyeretlenségi szériájának, amely 2 ikszből és 4 vereségből állt össze.

♦ A kék-fehéreknek házigazdaként az említett tavaly tavaszi volt az első sikere a Várda ellen, emellett 3-szor döntetlent játszottak, 4-szer pedig kikaptak, valamennyiszer egy góllal. Az első három alkalommal 1–0-ra, majd 2021 augusztusában 2–1-re. A szabolcsiaknak kellemes emlékű helyszín az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, hiszen a Honvéd ellen is játszottak benne és ellenük mindháromszor győzni tudtak.

♦ Közös a két csapatban, hogy egyaránt 10 pontot gyűjtöttek, a kék-fehérek gólkülönbsége 13–13, a várdaiaké 7–9. A különbség, hogy amíg az MTK a 3 diadalából kettőt az előző 2 fordulóban aratott, addig a szabolcsiaknak éppen a legutóbbi hétvégén a Debrecen elleni hazai meccsükön szakadt meg a hármas győzelmi sorozata.

♦ A Kisvárda meccsein esett eddig a legkevesebb gól, átlagban 2.67/mérkőzés.

♦ A forduló rajtjáig otthoni közepes teljesítménye (a mérlege 2–1–2) ellenére az MTK szerezte a legtöbb pontot, 7-et, igaz, a mezőnyből a legtöbb találkozót játszotta hazai pályán, 5-öt, – köszönhetően annak, hogy az ETO ellen felcserélték a pályaválasztói jogot.

♦ A Kisvárda idegenben még veretlen, Újpesten és Zalaegerszegen is egygólos különbséggel nyert, sőt, Nyíregyházán is nagyon közel volt hozzá, hiszen a 92. percben még 1–0-ra vezetett, majd ellenfele tizenegyesből egyenlített.



ETO FC–FERENCVÁROSI TC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen a két csapat már a 137. élvonalbeli találkozóját vívja vasárnap. Az összecsapás rangját növeli, hogy a címvédő látogat a 2025-ös naptári évben mindössze egy bajnoki vereséget szenvedő győriekhez. Az örökmérleg nyelve erősen az FTC felé billen: 36 győri sikert, 35 döntetlent és 65 fővárosi győzelmet jelez.

♦ A Ferencváros az előző 7 NB I-es találkozójukon nem kapott ki az ETO-tól, 3 iksz mellett 4-szer nyert, legutóbb a tavaszi záró fordulóban, amikor 2–1-es győri sikerével szerezte meg a 36. aranyérmét. Abban a bajnokságban előtte kétszer is döntetlent játszottak, ráadásul úgy, hogy rendre a győriek vezettek (1–1 és 2–2), ráadásul a Groupama Arénában már 2 góllal.

♦ A közelmúltban a Magyar Kupában is kétszer összekerültek, 2022-ben 4–1-re, idén februárban hosszabbítás után 4–3-ra nyertek a vendég ferencvárosiak. Az ETO tehát tétmeccsen idehaza ebben az évben csak az FTC-vel szemben maradt alul, igaz, kétszer is.

♦ Az ETO pályaválasztása mellett minimális különbséggel a Ferencváros áll jobban, hiszen a mérleg 24 győri győzelem, 19 iksz, 25 FTC-siker. A gólkülönbség viszont 107–105 a győriek javára, akiknek bajnokin legutóbb 12 évvel ezelőtt, 2013. május 12-én, Völgyi Dániel tizenegyesből lőtt góljával sikerült megverniük a Fradit (1–0). Azzal a győzelemmel biztosította be bajnoki címét a Győr, amely akkor 30 év után lett újra, és mindmáig utoljára aranyérmes az NB I-ben.



♦ Ez a két csapat kapta a legkevesebb gólt a bajnokságban, az FTC 6-ot, a Győr 7-et, amely a legutóbbi 2 találkozóját hátul 0-ra tudta lehozni.

♦ Az ETO még veretlen az NB I-ben, 3 döntetlent után az előző 3 bajnokiját megnyerte – ez csak neki sikerült a mezőnyből.



♦ Az egy ponttal kevesebbel álló Ferencváros a bajnokságban legutóbb kétgólos hátrány után Gruber Zsombor 90. perces góljával tudott megmenteni egy pontot odahaza a DVTK ellen (2–2), és a csütörtöki Európa-liga találkozón is hasonló történt, hiszen Alekszandar Pesics fejesével a 94. percben egyenlített a Viktoria Plzennel szemben (1–1).

♦ Az ETO hazai mérlege 1 győzelem, 1 döntetlen, de mindkét meccsen a hajrában talált be: az Újpest ellen Olekszandr Piscsur 94. percben elért találatával kerülte el a vereséget, a Nyíregyházának pedig Nadir Benbuali a 85. percben lőtte a győztes gólt (1–0).

♦ Az FTC hárommal több pontot gyűjtött vendégként (7), mint odahaza (4): az egyetlen budapesti találkozóját ikszre hozta le az MTK ellen (1–1), viszont a két vidéki fellépését fölényesen húzta be (4–1 Nyíregyházán, majd 3–0 Debrecenben).

A 8. FORDULÓ PROGRAMJA

Szeptember 26., péntek

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz Márton

Szeptember 27., szombat

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Szeptember 28., vasárnap

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)