„Ez egyfajta drog a futballban dolgozóknak” – Robbie Keane a Groupama Aréna hangulatáról

„A hangulattal nem volt probléma, a játékosok ebből merítettek erőt, remélhetőleg szombaton a Puskás Akadémia ellen is hasonlóra számíthatunk, mert ez egyfajta drog a futballban dolgozóknak. Minél többet szeretnénk belőle” – dicsérte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az ír szakember a közönséget, amely szerinte plusz energiát adott a csapatának.

Keane kitért az első húsz-huszonöt percre is, amikor a Ludogorec veszélyesen támadott, gólt is szerzett, de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.

„Volt egy olyan érzésem, hogy ez a mérkőzés más lesz, mint a múlt heti. És bejött, mert az ellenfél nem kivárásra játszott, hanem egyből gólt akart szerezni. Kellett némi idő, mire összekaptuk magunkat, és rendeztük a védekezésünket. Ezen a szinten egyetlen párharc sem könnyű, de ha kapott gól nélkül képesek vagyunk lehozni egy ilyen mérkőzést, akkor nem lehet gond” – fogalmazott a 45 éves tréner.

A három gól és a három gólpassz kizárólag magyar játékosokhoz fűződik, Varga Barnabás duplájánál Ötvös Bence és Gruber Zsombor szolgálta ki a válogatott támadót, míg Szalai Gábor fejes góljánál Tóth Alex ívelt pontosan a belső védőnek. Erről is beszélt Keane a sajtótájékoztatón.