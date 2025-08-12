Amióta itt vagyok, azóta ez volt a legjobb meccsem – Ötvös Bence

Varga Barnabás: – Ilyen meccsről álmodva feküdtem le tegnap aludni. Az idény legfontosabb mérkőzése volt, de most már a következő két európai találkozónk lesz az. Köszönet a szurkolótábornak, végig nagy hangulatot teremtettek. Az első tíz-tizenöt perc nem úgy alakult, ahogy az első, idegenbeli meccsünkön, de aztán elkapta a ritmust a csapat, és nemcsak a helyzetek, a gólok is megérkeztek. Többször is betalálhattunk volna, de nehéz ellenféllel találkoztunk, a siker így is megérdemelt. Örülök, hogy magyar gólszerzők és gólpasszosok segítették a csapatot, ez mindig jót tesz a honi labdarúgásnak, de igazából mindegy, hogy a csapatból ki járul hozzá a sikerhez, ami közös ügy. Jön a rájátszás, és remélem, utána még nyolc főtáblás meccs, viszont mindenek előtt a Puskás Akadémia elleni bajnoki a leglényegesebb.

Gruber Zsombor: – Robbie Keane előre kérte, hogy minél több zavart okozzak az ellenfél védelmében, és az utóbbi időben nagyon jól összehangolódtunk Varga Barnabással, remélem, a folytatásban is megtaláljuk egymást a gólok előtt. A meccs előtt Barna mondta, hogy ha úgy adódik, adjak be bátran, ő ott lesz – és ott is volt. Később félpályáról is próbálkoztam, igaz, azért is, mert már nem voltam százszázalékos állapotban. Érzem, hogy ismét bíznak bennem, és ha megkapom a bizalmat, fejlődök.

Szalai Gábor: – Kapott gól nélkül akartuk lehozni a meccset. A támadók megdolgoztak a sikerért, örülök neki, hogy én is hozzátehettem. Tavaly is szereztem szöglet után gólt, ebben a csapatban többen is meg tudunk érkezni a kapu elé. Az idegenbeli meccs után hiányérzetünk volt, nyerhettünk volna, de szerencsére ma ez összejött. Az El-csoportkör már biztos, ami fontos mérföldkő, de nem akarunk itt megállni. A Qarabagot ismerjük, szeretnénk is kiejteni.

Ötvös Bence: – Amióta itt vagyok, ez volt az egyik legjobb meccsem. A legjobbkor, mert nyerni kellett, és szerettük volna kilencven perc alatt eldönteni a továbbjutást. A bolgárok lesgóljánál a támadó talán előttem volt pár centivel, de ez már a múlt, és hála Istennek, utána magunkra találtunk, megszereztük a vezetést, a második félidőben pedig már nem volt kérdés, ki nyer. A Ferencvárosban sosem biztos, hogy kezdő lehetsz, ezen a „magyarszabály” csak segít, örülök, hogy most egy olyan közegben is érvényesültek a magyar játékosok, amikor nincs érvényben ez az ajánlás. Ami a folytatást illeti: szeretném kilencszer hallani a BL-himnuszt.

Robbie Keane vezetőedző: – Ki kell élvezni a pillanatot, mert a labdarúgásban azonnal jön a következő feladat, ami lehet, hogy fájdalmat okoz majd. A szurkolók elképesztők voltak, húzták a csapatot, csak úgy áramlott az energia. Minden meccs fontos, és mindig nyerni akarok, most is ez volt a helyzet. A második félidőben nagyon jól játszottunk egy kiváló csapat ellen, köszönhetően a nagyszerű egyéni és csapatteljesítménynek. A meccs elején talán kissé megilletődöttek voltunk, de idővel átvettük az irányítást, és egy pillanatra sem éreztem veszélyben a győzelmet meg a továbbjutást. A magyar játékosok teljesítménye elismerésre méltó, lehet, hogy másfél éve még gondban lett volna a csapat, ha ennyi magyarral kellett volna kiállni, de most mindenki megállta a helyét. A BL-himnuszért játszunk, ezt elmondtam a játékosoknak is. Most már nagyon közel vagyunk a célhoz, igaz, én mindig a soron következő meccsre összpontosítok.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FERENCVÁROSI TC–LUDOGOREC (bolgár) 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 111 néző. Vezette: Alejandro Hernández (José Naranjo, Marcos Cerdan Aguilar) – spanyolok

FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – Makreckis, Ötvös (J. Levi, 88.), Kanikovszki (Zachariassen, 88.), Tóth A., O'Dowda – Joseph (Gruber, 75.), Varga B. (Maiga, 80.). Vezetőedző: Robbie Keane

LUDOGOREC: Bonmann – Son Gómez (S. Ivanov, 82.), Verdon, Kurtulus, Nedjalkov – Kaloc (P. Sztanics, 64.), D. Duarte, Csocsev – Marcus (Chouiar, 64.), Bile (Tekpetey, 82.), Caio Vidal. Vezetőedző: Rui Mota

Gólszerző: Varga B. (38., 79.), Szalai G. (86.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3–0-s összesítéssel