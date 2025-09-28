Bunting pazar játékkal nyerte meg a baseli darts ET-fordulót

Nemzeti Sportrádió

2025.09.28. 23:39
Fotó: Getty Images
Basel Ryan Searle darts Rob Cross Raymond van Barneveld
Stephen Bunting győzelmével ért véget Baselban a darts European Tour 13. állomása. Az angol BDO-világbajnok pazar játékkal kerekedett felül mindenkin, a döntőben Luke Woodhouse-t is legyőzte.

Bunting pazar teljesítményéről elég annyit említeni, hogy egyetlen kivétellel mindegyik meccsét 100 fölötti körátlaggal nyerte meg. Csak az első körben ért el 99.18-at. A döntőig vezető úton többek között a lengyel Krzysztof Ratajskit, az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveldet és a holland Gian van Veent is legyőzte.

DARTS
SWISS DARTS MASTERS, BASEL (European Tour, 13. állomás)
Negyeddöntő
Ryan Searle (angol, 16. 94.30)–Luke Woodhouse (angol, 94.67) 5–6
Jonny Clayton (walesi, 4., 96.25)–Cor Decker (norvég, 96.04) 5–6
Stephen Bunting (angol, 2., 101.84)–Raymond van Barneveld (holland, 83.38) 6–2
Gian van Veen (holland, 14., 102.43)–Rob Cross (angol, 6., 98.64) 6–2

Elődöntő
Woodhouse (89.64)–Decker (89.16) 7–3
Bunting (101.44)–Van Veen (102.00) 7–6
Döntő
Woodhouse (94.74)–Bunting (103.90) 3–8

A PDC EUROPEAN TOUR 2025-ÖS ÁLLOMÁSAI
Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Luke Littler–Mike De Decker 8–5
European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Ryan Joyce 8–4
International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: Stephen Bunting–Nathan Aspinall 8–5
German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Michael van Gerwen–Gian van Veen 8–5
Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Martin Schindler–Ross Smith 8–4
European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Gary Anderson–Andrew Gilding 8–0
Dutch Darts Championship, Rosmalen (Hollandia). Döntő: Jonny Clayton–Niko Springer 8–6
European Darts Open, Leverkusen (Németország). Döntő: Nathan Aspinall–Damon Heta 8–6
Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország). Döntő: Gerwyn Price–Gary Anderson 8–3
Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium). Döntő: Luke Littler–Josh Rock 8–7
Czech Darts Open, Prága (Csehország). Döntő: Luke Humphries–Josh Rock 8–5
HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST. Döntő: Niko Springer–Danny Noppert 8–7
Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc). Döntő: Stephen Bunting–Luke Woodhouse 8–3
Október 17–19.: German Darts Championship, Hildesheim (Németország)
Október 23–26.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)

 

