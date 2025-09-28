Osztrák jégkorongliga: szétlövésben kikapott a Fehérvár Ljubljanában

Hazai vezetés után gyorsan fordított a Volán, Horváth Donát is megszerezte első osztrák bajnoki gólját. A szlovénok az 55. percben mentették hosszabbításra a találkozót, és a rávezetésekben is jobbak voltak.

A Volán két győzelem mellett a harmadik vereségét szenvedte el az idényben.

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19 2–2 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 1:0), szétlövés után

A magyar csapat gólszerzői: Archibald (28.), Horváth D. (33.)