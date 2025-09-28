Osztrák jégkorongliga: szétlövésben kikapott a Fehérvár Ljubljanában

Hazai vezetés után gyorsan fordított a Volán, Horváth Donát is megszerezte első osztrák bajnoki gólját. A szlovénok az 55. percben mentették hosszabbításra a találkozót, és a rávezetésekben is jobbak voltak.
A Volán két győzelem mellett a harmadik vereségét szenvedte el az idényben.
OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19 2–2 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 1:0), szétlövés után
A magyar csapat gólszerzői: Archibald (28.), Horváth D. (33.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|6
|4
|2
|–
|–
|37–12
|+25
|16
|2. Salzburg
|6
|4
|1
|–
|1
|18–9
|+9
|14
|3. Bozen Südtirol
|5
|4
|–
|–
|1
|19–7
|+12
|12
|4. Villach
|6
|3
|–
|1
|2
|19–20
|–1
|10
|5. Graz
|5
|3
|–
|1
|1
|22–14
|+8
|10
|6. Pustertal Wölfe
|5
|3
|–
|–
|2
|15–9
|+6
|9
|7. Vienna Capitals
|6
|2
|1
|–
|3
|18–24
|–6
|8
|8. FTC
|6
|2
|–
|1
|3
|15–19
|–4
|7
|9. Fehérvár AV19
|5
|2
|–
|1
|2
|12–20
|–8
|7
|10. Klagenfurt
|5
|2
|–
|–
|3
|14–14
|0
|6
|11. Linz
|5
|1
|–
|–
|4
|16–21
|–5
|3
|12. Vorarlberg
|6
|1
|–
|–
|5
|10–26
|–16
|3
|13. Innsbruck
|6
|1
|–
|–
|5
|14–34
|–20
|3