Osztrák jégkorongliga: szétlövésben kikapott a Fehérvár Ljubljanában

2025.09.28. 21:46
Fotó: Facebook/Hydro Fehérvár AV19
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong ICEHL Olimpija Ljubljana
A Hydro Fehérvár AV19 szétlövés után 3–2-re kikapott a listavezető szlovén Olimpija Ljubljana otthonában az osztrák jégkorongliga vasárnapi játéknapján.

Hazai vezetés után gyorsan fordított a Volán, Horváth Donát is megszerezte első osztrák bajnoki gólját. A szlovénok az 55. percben mentették hosszabbításra a találkozót, és a rávezetésekben is jobbak voltak.

A Volán két győzelem mellett a harmadik vereségét szenvedte el az idényben.

OSZTRÁK HOKILIGA (ICEHL)
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19 2–2 (0–0, 1–2, 1–0, 0–0, 1:0), szétlövés után
A magyar csapat gólszerzői: Archibald (28.), Horváth D. (33.)

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Olimpija Ljubljana64237–12+2516
2. Salzburg641118–9+914
3. Bozen Südtirol54119–7+1212
4. Villach631219–20–110
5. Graz531122–14+810
6. Pustertal Wölfe53215–9+69
7. Vienna Capitals621318–24–68
8. FTC621315–19–47
9. Fehérvár AV19521212–20–87
10. Klagenfurt52314–1406
11. Linz51416–21–53
12. Vorarlberg61510–26–163
13. Innsbruck61514–34–203

 

 

