Borbély Balázs: Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Többet érdemelt volna az ETO?

– Megérdemelten nyert a Ferencváros, jobb volt. Az volt az érzésem, hogy félénken játszott a csapat az első félidőben, nem mutatta azt az intenzitást, amit szokott. A gyönyörű szabadrúgásgól megfogta a társaságot, utána volt néhány veszélyes szituáció átlövésből vagy szabad- és szögletrúgás után, illetve a tizenhatoson belüli kavarodás során. Támadójátékost küldtem be védekező helyett, és jól is kezdtünk a szünet után, de rosszkor jött a második gól. Ezután is volt esély a szépítésre, de nem volt meg a játékban az átütőerő vagy a nagyobb helyzet lehetősége. Egyelőre messze nem vagyunk a Ferencváros szintjén, a fiataloknak is lehetőséget adunk, és ez néha pontokba kerül.

– Miért nem volt veszélyesebb a kapu előtt a csapat?

– Lehet, hogy bátortalanság az oka, de az ötvédős rendszert nehéz áttörni, főleg az olyan minőségű játékosok ellen, mint amilyen például Stefan Gartenmann.

– Mi volt az oka a Daniel Stefulj, Schön Szabolcs váltásnak a bal oldalon?

– Danielnek Stefuljnak a nyáron voltak nagy taktikai hibái, ezeket megbeszéltük és dolgozunk rajta. Persze nem ez volt a fő ok, hanem az, hogy a jobb oldalon erősebb játékost akartam szerepeltetni, így Bíró Barnabás kiesett a kétezerötös születésűek közül, eggyel feljebb Bánáti Kevint kellett bevetni. Schön Szabolcs mentalitása, bizonyítási vágya és vehemenciája nagyon tetszik.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Néhány hónapja pezsgőtől elázva ült itt, Győrben, az a győzelem bajnoki címet ért. Ez a mostani siker mit jelent?

– A bajnokságról még nem beszélnék, edzőként a következő meccsre figyelek, nem nézegetem a tabellát. Jó teljesítményt nyújtottunk, nehéz Győrben nyerni, mindig szoros meccseket játszunk itt. Annak különösen örülök, hogy nem kaptunk gólt.

– Okozott nehézséget két Európa-liga-meccs között felrázni a csapatot?

– Nemigen tudunk és nem is kell semmit máshogy csinálni. Arra kell figyelni, hogy jól menedzseljük a csapatot, a keretet, mert sajnos nem mindenkit játszathatok úgy és annyit, ahogy és amennyit szeretnék. Nekem az a legfontosabb, hogy mindenki álljon készen, de a szabály miatt nehéz alakítani a kezdőn. Tóth Alex és Varga Barnabás pihent kicsit, kevés percet kaptak, de sokat kivett a csapatból, hogy hatvan percet emberhátrányban játszott csütörtökön a Plzen ellen. A legnagyobb megtiszteltetés a válogatottban játszani, és mindenki menjen, akit hívnak, de Tóth Alexet és Varga Barnabást most pihentetni kellett.

– Ötvös Bence a fegyelmezetlenség vagy a mutatott teljesítménye miatt jött le a szünetben?

– A teljesítménye rendben volt. Mondtam a játékosoknak két nappal ezelőtt: ha buta sárga lapot kap valaki, az lejön. Tartottam tőle, hogy akár egy kis mezhúzásért, de megkapja a másodikat, úgyhogy nem kockáztattam.