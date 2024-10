Kompany: Tanulnunk kell a vereségből, annak ellenére is, hogy nem döntött el semmit

Nem túlzás azt állítani, történelmi mérkőzés volt a szerda esti Birminghamben – jó, melyik meccs nem történelmi? –, hiszen a Bayern München 41 veretlenül megvívott csoportkörös, főtáblás Bajnokok Ligája mérkőzés után kapott ki ismét: 2017 szeptemberében a PSG győzött 3–0-ra, s a párizsiak kispadján bizonyos Unai Emery ült a vezetőedzői székben, éppen úgy mint szerda este az Aston Villánál. A birminghamiek trénere a győzelem után elárulta, lát rá esélyt, hogy csapata bekerüljön az első nyolc közé a végelszámolásban, és egyből a nyolcaddöntőbe jusson a csoportkör végén.

„Szeretnénk állandóan és rendszeresen európai kupameccseken játszani. Ma nagyon jól teljesítettünk, és megérdemelten nyertünk. Talán lehet is esélyünk rá, hogy a főtáblás küzdelmek végén elcsípjük az első nyolc hely valamelyikét. Az ilyen csapatok ellen, mint a Bayern, nagyon fontos, hogy erősek legyünk. Ma ez sikerült. Hozzá kell tenni, Emi Martínez fantasztikusan játszott, volt néhány hatalmas védése” – fogalmazott Emery a mérkőzést követően.

Kollégája Vincent Kompany kevésbé volt derűlátó a mérkőzést követően, ami érthető is, hiszen a Bayernnél nyáron munkába álló belga tréner első alkalommal szenvedett vereséget a bajorok vezetőedzőjeként.

„Kikaptunk, és tanulnunk kell a vereségből, még akkor is, ha ez most nem is döntött el igazából semmit, úgyhogy folytatnunk kell a munkát. Amikor nálunk volt a labda, veszélyesek voltunk, de az Aston Villa megmutatta, hogy erős csapat, és biztos vagyok vagyok benne, hogy Birminghamben egyetlen csapatnak sem lesz könnyű dolga. Az eredmény ellenére azt mondhatom, hogy nem játszottunk rosszul” – idézte az UEFA honlapja a korábbi kiváló védőt.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Aston Villa (angol)–Bayern München (német) 1–0 (Durán 79.)