Még sosem volt ekkora az FTC-re váró Qarabag költségvetése

Ujjgyakorlat volt a Qarabag számára a macedón(-albán) Shkëndija kiejtése: az idegenbeli 1–0-s siker után hazai pályán is nyert az azeri bajnok, 6–1-es összesítéssel lépett át vetélytársán. A Bakiban rendezett mérkőzés a vendégek vezetésével vette kezdetét, ám a szünetben már háromgólos előnyben futballozott a házigazda, az 59. percben pedig kialakult az 5–1-es végeredmény. A Ferencváros BL-rájátszásbeli ellenfele kedvező sorsolással jutott a playoffba, hiszen a 2. selejtezőkörben az ír Shelbourne sem jelentett számára megugorhatatlan akadályt (kettős győzelem, 4–0), majd a Shkëndija sem volt egy súlycsoportban vele. Félrevezetők lehetnek tehát az adat­elemző rendszerek azon mutatói, amelyek szerint a Qarabag a BL-selejtező egyik legfélelmetesebb csapata, a képet ugyanis jelentősen torzítja, hogy nemzetközi viszonylatban „alsópolcos” klubokat ütött ki – az írek becsült piaci értéke 3.35 millió euró, a macedónoké 5.5 millió volt. A Ferencváros malmára hajthatja a vizet, hogy a nyáron olyan párharcot vett sikerrel, amelyben hasonló játékerőt képviselő együttest búcsúztatott, és az örmény Noa elleni csata is szolgált tanulságokkal – a Ludogorec ellen ég és föld volt a védekezése az örmények elleni mérkőzésekhez képest.

Az azeriek is érzik, milyen közel járnak ahhoz, hogy feljussanak a BL-főtáblára. A tizenkétszeres bajnokcsapat negyedszer jutott be az első számú európai kupasorozat rájátszásába, a 2017–2018-as idényben kivívta a főtáblás szereplést (a Chelsea-vel, a Romával és az Atlético Madriddal egy csoportban két pontot szerzett), a 2022–2023-as évadban a Viktoria Plzen, a 2024–2025-ösben pedig a Dinamo Zagreb taszította az Európa-ligába.

„Egy lépésre vagyunk a főtáblától, természetesen az a célunk, hogy ott legyünk a Bajnokok Ligája harminchat csapata között – idézi a QOL Kevin Medinát, a Qarabag 32 éves kolumbiai belső védőjét. – Évről évre közelebb kerülünk az álmunkhoz, nem veszíthetjük el a fonalat. Magunkra összpontosítunk, a saját taktikánkkal foglalkozunk, az ellenfélre nem gondolunk. Mindkettő erős rivális lett volna, az égiek a Ferencvárost szánták nekünk.”

A Ferencváros és a Qarabag közös története mindössze két mérkőzésre tekint vissza, kettejük harmadik selejtezőkörös Bajnokok Ligája-párharcáról kellemetlen emlékünk lehet: a 2022–2023-as idényben Bakiban 1–1 lett a végeredmény, majd a Groupama Arénában némi meglepetésre 3–1-re nyertek az azeriek. A 33 éves Abdellah Zoubir mindkét összecsapáson pályára lépett, ő szerezte a visszavágó első gólját.

„Erős csapat a Ferencváros, már összecsaptunk vele, jó játékosai vannak – mondta a mérkőzést követően a francia támadó középpályás, aki az idényben négy nemzetközi meccsen két gólpasszal büszkélkedhet. – Mindent megteszünk, hogy sikerrel vegyük a rájátszást. Nem egyszerű fenntartani azt a szintet, amin teljesítünk, de igyekszünk minden mérkőzésen megfelelő állapotban pályára lépni, az edzésmunkának nagy szerepe van abban, hogyan játszunk. Remek volt harmincezer ember előtt kivívni a továbbjutást, a szurkolóinknak nagy szerepük van abban, ahová eljutottunk.”

Ez minden bizonnyal így van, de jelentősen hozzájárul a csapat meneteléséhez az is, hogy hosszú ideje stabil pénzügyi háttérrel építkezik. A vezetőedzői posztot 2008 augusztusa óta betöltő Qurban Qurbanov keze alatt olyan labdarúgók játszanak, mint a szélsőként 2.5 millió euró becsült piaci értékre taksált Leandro Andrade, az 52-szeres montenegrói válogatott középpályás, Marko Jankovics, a 76-szoros azeri válogatott belső védő Badavi Hüseynov, a Sahtar Donecktől szerződtetett Olekszij Kascsuk, és nem szabad megfeledkezni a Ferencvárostól visszaszerzett Kady Borgesről (felül) és a zöld-fehéreket 2021 és 2024 között erősítő Samy Mmaeéról sem. Úgy hírlik, az együttes 27 éves brazil csatár szerződtetésén dolgozik, a portugál másodosztályú Viseu FC-ben 111 meccsen 58 gólt szerző André Clóvis lehet a kiszemelt.

„Az összeget nem árulhatom el, ám a Qarabagnak még sosem volt ilyen nagy a költségvetése – idézi Tahir Gozel klubelnököt a QOL, amely többek között a leendő átigazolásokról kérdezte az elöljárót. – Tiszteljük Qurban Qurbanov vezetőedzőt a türelmes hozzáállásáért, tudjuk, nem akar hibázni az átigazolási időszakban. Mi is támogatjuk elővigyázatos magatartását, hiszen a nagy klubok sem kapkodnak a kiválasztással – ez például a Bayern München sikerének záloga. A csapat mindegyik szekciója jól működik, de egy megfelelő játékos szerződtetése hatalmas áttörést hozhat a klubnak. Ha sikerül új csatárt szereznünk, versenyre kelhetünk az óriásokkal. A Ferencváros nagyon erős, tetemes a költségvetése, az államtól és szponzoroktól kap támogatást, klubunk azonban a kiegyensúlyozottságával és várható igazolásaival a legjobbját nyújtja. A stabilitás a mi előnyünk, a győzelmeink és a vereségek tapasztalata sokat érhet. Bár ez nem a kétezertizenhetes Qarabag, nagyon tapasztalt csapat vagyunk. Karnyújtásnyira a Bajnokok Ligája főtáblája, amelyhez az utóbbi időben nem jártunk ilyen közel. Remélhetőleg, ha szerencsénk lesz, a Liverpoolt és a PSG-t fogadhatjuk Bakiban, ami az azerbajdzsáni labdarúgás számára ünnepnap lenne.”

BAJNOKOK LIGÁJA

PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Augusztus 19., kedd

21.00: Ferencváros–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Rangers FC (skót)–FC Bruges (belga)

Augusztus 20., szerda

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: FC Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán)

21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

21.00: Celtic (skót)–Kajrat (kazah)

VISSZAVÁGÓK

Augusztus 26., kedd

18.45: Kajrat (kazah)–Celtic (skót)

21.00: Pafosz (ciprusi)–Crvena Zvezda (szerb)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Bodo/Glimt (norvég)

Augusztus 27., szerda

18.45: Qarabag (azeri)–Ferencváros – élőben az NSO-n!

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Basel (svájci)

21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Rangers (skót)

A párharcok győztesei felkerülnek a Bajnokok Ligája főtáblájára, a vesztesek az Európa-liga főtábláján folytatják a nemzetközi szereplést.