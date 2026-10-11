Vásárhelyi Máté megvédte a címét a Budapest Maratonon

Több mint tízezren neveztek a két napon át tartó budapesti futófesztivál maratoni távjára. Az első budapesti maratonit 1984-ben rendezték meg, azóta Magyarország legnagyobb tömegsport-rendezvényévé nőtte ki magát. Közel fél órán át rajtoltak reggel a 42 195 méteres táv indulói, ami megmutatja, miért is volt ez a hétvége a futás ünnepe.

Több kilométerre nyúlt a „futókígyó” a rakparton, az egész ország Budapesten futott, 1200 magyarországi település képviseltette magát a különböző távokon. Az éjszakai esőzés kellőképp lehűtötte a fővárost is, a friss levegőben mindenki célba vehette az egyéni csúcsát, az első maratonijukat teljesítők pedig ideális körülmények közepette vághattak bele életük egyik legnagyobb kalandjába.

Fotó: Kovács Péter

A férfiak között címvédés történt, Vásárhelyi Máté 2:24:01 órás eredménnyel diadalmaskodott.

„Részben a címvédés volt a célom, igaz, nem tudtam, hogy ez mennyire reális, mert több ezren jöttek külföldről, nem lehetett tudni, lesz-e valaki, aki közülük két óra tíz percet tud – mondta a célba érkezést követően Vásárhelyi Máté a Nemzeti Sportnak. – Végül nem volt senki. A hőmérsékletnek a hidegfront jót tett, viszont nagyon nagy szél volt a táv első részén, így visszafelé nem sikerült kihasználnom a hátszelet, mert addigra elfogytam.”

A Castor SE 23 éves atlétájának 2026 eddig rengeteg szép sikert hozott, amit a tervei szerint az év végén egy kínai félmaratonin fog megkoronázni.

„Nagyon hálás lehetek a szezonomért, 50 kilométeren magyar csúcsot futottam, a Mátrabércen pályarekordot állítottam fel, most megvédtem a címem, úgyhogy elégedett lehetek.”

Catherine Wimmer a célban (Fotó: Kovács Péter)

A futóturizmus is soha nem látott méreteket öltött a 41. Spar Budapest Maraton Fesztiválon, 121 országból érkeztek futók Európa szívébe. Közülük került ki a női maratoni győztese is, az amerikai Catherine Wimmer élete első maratoniját nyerte meg vasárnap.

„Az utolsó három-négy mérföld nehéz volt, de a pálya mellett lévő szurkolók nagyon sokat segítettek nekem, ahogyan buzdítottak. Jól éreztem magam, kedvező időjárásban teljesíthettem az első maratonim. Hogy miért Budapestet választottam az első alkalomra? Hallottam, hogy különleges a város, emellett rengeteg nagy maratoni kezd túlzsúfolttá válni. A pálya csodaszép, elég csak a Várhoz és a Parlamenthez hasonló épületekre gondolni” – nyilatkozta lapunknak a Chicagóban élő, de New Yorkból származó Catherine Wimmer.

A legjobb magyar női maratonista Hercsel Adél lett, aki 2:48:59 alatt futotta le a klasszikus távot.

41. SPAR BUDAPEST MARATON

Férfiak: 1. Vásárhelyi Máté (Castor SE) 2:24:01 óra, 2. Tim Tesselaar (holland) 2:27:12, 3. Marco Zanni (olasz) 2:27:26.

Nők: 1. Catherine Wimmer (amerikai) 2:47:47 óra, 2. Hercsel Adél (Csömöri Sport Kft.) 2:48:59, 3. Julia Ravet (francia) 2:49:13