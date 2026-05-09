Vásárhelyi Máté pályacsúccsal győzött a kalandos Mátrabérc Trailen

A pályacsúcs volt a célja?



Igen, egyértelműen – mondta a Csupasportnak Vásárhelyi Máté. – A verseny előtt megnéztem a korábbi szakaszidőket, hogy ez mennyire reális célkitűzés lehet, s egyértelműen annak láttam. Tudtam, ha nem sérülök meg és, ha nem jön közbe semmi váratlan, akkor igenis összejöhet. Telekocsival érkeztem a verseny helyszínére, a frissítésem pedig remekül működött.

Ha már a frissítést említette: ez mindig sarkalatos pont egy ilyen versenyen. Ezúttal hogyan oldotta meg?



Szerencsére tudtam bevinni gélt és izót, valamint elegendő vizet is. Figyeltem, hogy félóránkét megfelelően frissítsek, csak úgy repült az idő, három óra után csodálkoztam, hogy már ilyen sok eltelt – mindig vártam, hogy a következő pontra érjek. Sokat segített, hogy ismertem a pályát, sikerült jól felépítenem a taktikámat. Gyorsan az élre kerültem, szinte végig vezettem, nem volt veszélyben a győzelmem. Igaz, akadtak kalandos szituációk, például kikötődött a cipőfűzőm, egy ízben át kellett másznom egy kerítésen, és volt, hogy rossz irányba fordultam, kétszáz méter után fordultam vissza. Ezek alapján bőven maradt még benne, tudnék javítani az időmön, de ez nincs tervben, meghagyom másoknak.

Viszont negyven kilométertől már nem éltem meg jól a futást, a vége valóságos szenvedéssé vált. De hajtott előre a pályacsúcs.

Mi jelentette a legnagyobb nehézséget?



Kezdtem kiürülni, a végére mentálisan és fizikailag is elfáradtam, már egy faág átlépése sem volt egyszerű. Meg kellett küzdenem ilyen-olyan apróságokkal, de megoldottam a feladatot. Egyébként az esetek többségében nem kezelem jól a fáradtságot, de ezúttal ez is rendben ment. Mindent kiadtam magamból, aminek meglett az eredménye.

Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé?



Sokat versenyzek, a következő két nagy megmérettetésem az ifjúsági sky running világbajnokság és a hegyifutó országos bajnokság lesz. Mindent megteszek, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el ezeken a versenyeken is.