Ob-cím és csúcsdöntés a Szőlőskör 50 kilométeres távján

Amellett, hogy győzött a Szőlőskör ötven kilométeres távján, meg is döntötte az országos csúcsot. Ez volt a célja?

Igen, egyértelműen – mondta a Csupasportnak Vásárhelyi Máté. – A márciusi tapolcai versenyen hibáztam, így ott nem tudtam megdönteni az országos csúcsot, de akkor elhatároztam, ha belefér az idei versenynaptáramba, szeretnék elindulni a Szőlőskörön. Végül belefért, és úgy érkeztem, hogy megdöntöm Bódis Tamás rekordját. A 3:33-mas átlagot reálisnak tartottam, de konkrétan azt terveztem, hogy 3:30-as átlagtempót próbálok meg futni.

Minden a tervek szerint ment?

Nagyon motivált voltam. Az órámat beállítottam úgy, hogy az összesített átlagomat mutassa, így folyamatosan láttam, hogy az adott tempóval mennyi időnél járok. Az első tíz kilométer nagyon nehezen telt, mert az első öt kilométeren kétszáz méter szintemelkedés volt, így 3:45-ös átlagtempóval kezdtem… Mivel ennél jóval gyorsabban akartam haladni, ez egy kicsit elvette a kedvemet, hiszen lassúnak éreztem magam, és negyven kilométer még hátra volt. Annak ellenére, hogy a tervezettnél lassabban kezdtem, folyamatosan éreztem a fáradtságot is, de szépen lassan elkezdtem gyorsulni. Közeledtem a 3:30-as tempóhoz, amitől rögtön vidámabb lettem. Huszonkét kilométer környékén jött egy hosszú lejtő a Balaton felé, ott lement 3:29-re az átlagom.

Akkor már az járt a fejemben, hogy a vászolyi emelkedőn nehogy visszaessen. Bevallom, ott nagyot küzdöttem, nem véletlenül hívják sokan vászolyi gyilkosnak…

Volt két 4:10-es kilométerem, akkor úgy voltam vele, ezt ki kell bírni, hiszen mindjárt jön egy lejtő, amit biztosan megoldok és faragok az átlagon. Harmincöt kilométer körül éreztem, hogy a vége keményebb lesz, mint gondoltam… De még ekkor is reálisnak tartottam a 3:30-as átlag elérését, ami végül össze is jött. Ez pedig remek teljesítmény ezen a talajon.

Mi jelentette a legnehezebb kihívást?

A vászolyi emelkedő egyértelműen a legkeményebb rész. Aztán egy hosszú lejtőn, amikor frissítettem, beszúrt a hasam. Nem tudtam, miért történik, ezért kicsit visszavettem és próbáltam ellazítani magam, hogy helyreálljon a gyomrom. Egy pillanatra megijedtem, hogy mi lesz a verseny hátralévő részében, de szerencsére nem lett belőle semmi, és végül nem hátráltatott a folytatásban.

Mire gondolt először a célba érkezést követően?

Az volt bennem: „Köszönöm, Istenem, hogy megcsináltam.” Már a márciusi tapolcai versenyen is szerettem volna megdönteni az országos csúcsot, akkor egy chip-hiba miatt nem sikerült. Viszont tudtam, hogy most sokkal jobb az esélyem rá. Nagyon örültem a célban, mert szinte minden úgy ment, ahogyan előre elterveztem.

Fut félmararatonit, maratonit és ultrát is: melyik áll önhöz a legközelebb?

Mindegyik. De ha egyet lehet mondani, a félmaratoni különösen az én távom. Ősszel is indulok félmaratonikon.

Sokáig azt gondoltam magamról, hogy lassú vagyok egy igazán jó maratonihoz, de most már úgy érzem, hogy az állóképességem kezd javulni. A félmaratonin pedig nagyon jól lehet fejlődni.

További ultra nincs is most tervben?

Dehogynem… November hetedikén ott leszek a Piros 85-ön, ahol szeretném megközelíteni vagy akár megdönteni Milata Patrik pályacsúcsát. Ilyen hosszú távot azonban még soha nem futottam, így önmagában a nyolcvanöt kilométer is nagy kihívás lesz a számomra. Ráadásul terepen kell teljesíteni, ami szintén új feladatnak ígérkezik.