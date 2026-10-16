Nemzeti Sportrádió

Futófesztivál és futóturizmus Budapesten – pozitív egészségi és gazdasági hatásokkal

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.10.16. 09:44
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Kell ennél jobb országimázs? Lelkes futók a magyar főváros mesebeli kulisszái közepette teljesíthették a 42 195 méteres távot
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Soha sem látott szabadidősportos tömeg mozdult meg Budapesten az elmúlt hétvégén. A világ minden tájáról érkeztek kihívásra vágyó, lelkes futók a 41. Spar Budapest Maratoni Fesztiválra, a futóturizmus magyar gazdaságra gyakorolt hatása is egyre pozitívabb.

MINDEN REKORDOT MEGDÖNTÖTT a múlt hétvégi Spar Budapest Maratoni Fesztivál, amelynek 14 távjára összesen 39 910 nevezés érkezett. A fő eseményre, a maratonira több mint tízezren neveztek egyéniben, közülük 7405-en sikerrel teljesítették a 42 195 méteres klasszikus távot.

Magyarország történetének legnagyobb tömegsportrendezvénye elképesztő méreteket öltött. Ezt a résztvevők által elfogyasztott több mint 50 000 liter víz, 8000 liter izotóniás ital, 1500 liter kóla, 2160 kg banán, 288 kg citrom és 250 kg szőlőcukor mennyisége is jól érzékelteti.

A fesztiválhangulatot a versenyközpontban 56 kiállító, a főváros utcáin kijelölt meseszép pályán pedig rajongók hada garantálta. Nem volt holtpont, 41 zenei ponton adták a ritmust a különböző zenei fűfajok képviselői. Ha valakinek mégis nehéz pillanata akadt, akkor a futótársai egy-két biztató szava hamar elűzte a feladásról szóló halovány gondolatait. A több kilométer hosszú „futókígyó” egy emberként lélegzik ilyenkor, a teljesítők igazi hősök, akik egymást is segítve legyőzik önmagukat.

35 éve még értetlenkedve figyelték az utcán edzőket, a kocsmák teraszáról gúnyos beszólások kísérték a futókat, a hatóságok pedig szinte személyes sértésnek vették a lezárási kérelmeket. Mára gyökeresen megfordult a világ: a futás a társadalmi elismerés és az önbecsülés egyik legelterjedtebb kifejeződésévé vált. A hétvégi 41. Spar Budapest Maratoni Fesztivál a bécsi mögött Közép-Európa legnagyobb klasszikus maratoni fesztiváljává nőtte ki magát.

„Százhuszonegy országból mintegy kilencezer külföldi nevezés érkezett, a legtöbben Nagy-Britanniából, Franciaországból és Olaszországból utaznak hozzánk – mondta Kocsis Árpád, a versenyt szervező Budapest Sportiroda első embere. – A futóturizmus mára mérhető nemzetgazdasági tényezővé vált, megtelnek a budapesti szállodák és az éttermek. Készül is egy átfogó gazdasági hatástanulmányunk, amely pontosan bemutatja a rendezvényeink a fővárosra és a gazdaságra gyakorolt hatását. Ami a legfontosabb: a maratoni célvonala nem egy technikai vonal, hanem egy örömvonal. Az a semmihez sem fogható katarzis, amit a célba érkezők abban a néhány másodpercben megélnek, átragad a szurkolókra és a szervezőkre is. Ez a tiszta öröm, amiért az egészet csináljuk.”

Nincs megállás, a szervezők már a jövő évi esemény időpontját is bejelentették: 2027. október 9–10. A felkészülés MOST kezdődik mindenkinek, aki szeretne belevágni egy felejthetetlen kihívásba, amivel garantáltan kitolja teljesítőképessége határait!

A több kilométer hosszú futókígyó két teljes napra kisajátította a budapesti rakpartokat
A verseny rajtja az ELTE lágymányosi campusa mellett, a Pázmány Péter sétányon volt
A budapesti maratoni útvonala a város legszebb részeit érintve ad felejthetetlen élményt a külföldről érkezőknek is
Az Operaház előtti zenei ponton természetesen operaénekesek adták a ritmust
A családtagokkal együtt több mint százezer embert mozgatott meg az esemény
A férfiak maratoni versenyében Vásárhelyi Máté megvédte a címét
A női versenyben az Egyesült Államokból érkező, első maratoniját teljesítő Catherine Wimmer győzött

 

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