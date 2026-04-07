WA: 2030-tól önálló maratoni világbajnokság lesz

A 2027-es és a 2029-es vb-nek még része lesz a leghosszabb táv versenye, de 2030-tól már külön viadalon vetélkedhetnek egymással a maratoni futók. Az új maratoni vb-t évente rendezik meg, a férfiak és a nők felváltva versenyeznek majd. A WA már megkezdte a tárgyalásokat Athénnal, hogy legyen az első ilyen viadal házigazdája.

„Izgatottan vizsgáljuk egy önálló maratoni világbajnokság megrendezésének lehetőségét Athénnal, azzal a hellyel, ahol ez az ikonikus szám megszületett” – mondta Sebastian Coe, a WA elnöke.