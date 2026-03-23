Sérülés miatt Sifan Hassan nem indul a London Marathonon

Sérülés miatt visszalépett az április 26-ai London Marathontól az olimpiai bajnok Sifan Hassan – jelentették be hétfőn az esemény szervezői.

„Reméltem, hogy a fájdalom elmúlik, de ahogy az edzés haladt előre, világossá vált, hogy nem vagyok képes azon a szinten felkészülni, amit elvárok magamtól” – mondta a 33 éves Hassan, akinek az Achilles-ina hat hete sérült meg. „Ahhoz, hogy ezen a szinten versenyezzek, tökéletes állapotban kell lennem. Most hallgatnom kell a testemre, ezért a megfelelő felépülésre koncentrálok”.

A London Marathon 2023-as győztese a tokiói olimpián azzal írt történelmet, hogy az 5 és 10 ezer méteres síkfutásban is diadalmaskodott, majd Párizsban a maratonon nem talált legyőzőre.