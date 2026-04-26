Világrekord: Sabastian Sawe két órán belül futotta le a maratonit

Ketten is két órán belül futották le a maratonit Londonban. Yomif Kejelcha 1:59:41 alatt ért be a célba, az etióp futónál is gyorsabb volt azonban a kenyai Sabastian Sawe, aki 1:59:30-as idővel teljesítette a távot, ezzel pedig világrekordot állított fel. A harmadik helyen Jacob Kiplimo zárt, a kenyai futó ideje 2:00:28. Érdekesség, hogy mindhárom idő jobb a korábbi hivatalos világcsúcsnál (2:00:35), amelyet Kelvin Kiptum teljesített 2023-ban Chicagóban. Sokáig úgy tűnt, ő lehet az első, aki versenyen a bűvös kétórás határ alá kerülhet, de 2024 februárjában autóbalesetben elhunyt.

A sokak által sikertelenül kergetett mérföldkövet, amúgy elsőként Eliud Kipchoge érte el, 2019. október 12-én, Bécsben „laboratóriumi körülmények” között, az INEOS 1:59 Challenge-en 1:59:40.2 alatt száguldott végig a Praterben kijelölt pályán. Többek között az egymást folyamatosan cserélő 41 iramfutó miatt a kenyai teljesítményét ugyanakkor nem lehetett csúcsként hitelesíteni.

A londoni maratonin a nők mezőnyében is rekord született: Tigst Assefa 2:15:41-es világcsúccsal diadalmaskodott, amely kilenc másodperccel jobb a korábbi legjobb időnél.

