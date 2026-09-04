Gyémánt Liga: Molnár Attila harmadik a meghívásos 400 méteres versenyben

Molnár Attila harmadik lett pénteken az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat Brüsszelben zajló döntőjének meghívásos 400 méteres síkfutóversenyén.
Az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon egyéniben negyedik, a 4x400 méteres váltóval ötödik magyar sprinter 44.66 másodperces idővel teljesítette az egykörös távot, csak a kontinensviadalon második francia Muhammad Abdallah Kounta (44.55), illetve a botswanai 4x400-as váltó tagjaként tavaly világbajnok Lee Eppie (44.50) előzte meg.
A belgiumi csúcsviadalon szombaton rajthoz áll Takács Boglárka, aki 100 méteren lesz érdekelt.
A brüsszeli Van Damme-emlékversenyen a kiemelt GYL-számokban a győztesek 60, a sima GYL-számokban pedig 30 ezer dollárt kapnak, de még a kilencedik helyezettek is gazdagodnak 500 dollárral.
Legfrissebb hírek
Hajrá, magyar atlétika! – Vincze Szabolcs jegyzete
Atlétika
2026.09.02. 23:22
Népsport: közértreklám dobókörből, súlygolyóval
Népsport
2026.09.02. 12:00
Atlétika: eldől, melyik a legerősebb egyesület
Atlétika
2026.08.29. 08:36