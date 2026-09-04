Gyémánt Liga: Molnár Attila harmadik a meghívásos 400 méteres versenyben

Az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon egyéniben negyedik, a 4x400 méteres váltóval ötödik magyar sprinter 44.66 másodperces idővel teljesítette az egykörös távot, csak a kontinensviadalon második francia Muhammad Abdallah Kounta (44.55), illetve a botswanai 4x400-as váltó tagjaként tavaly világbajnok Lee Eppie (44.50) előzte meg.

A belgiumi csúcsviadalon szombaton rajthoz áll Takács Boglárka, aki 100 méteren lesz érdekelt.

A brüsszeli Van Damme-emlékversenyen a kiemelt GYL-számokban a győztesek 60, a sima GYL-számokban pedig 30 ezer dollárt kapnak, de még a kilencedik helyezettek is gazdagodnak 500 dollárral.