Ez mestermunka volt: hat góllal nyert Berlinben a Veszprém!

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 29–35 (16–21)

Berlin. V: Pavicsevics, Raznatovics (montenegróiak)

BERLIN: Ludwig– Av Teigum 5, GIDSEL 10, Gröndahl 3 (1), Marsenic 1, LANGHOFF 5, Freihöfer 3 (2). Csere: Palicka (kapus), Darj 1, Simak 1, Pichiri, Arino, Zaepfel. Edző: Nicolej Krickau

VESZPRÉM: E. NIELSEN – Lenne 4, Martinovic 4, El-Dera 2, PESMALBEK 3, HESHAM 7, DESCAT 9 (7). Csere: Appelgren (kapus), Ligetvári, Adel 2, Thiagus Petrus, Dodics 1, Imre B., Ali Zein 3. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 7. p.: 4–3. 10. p.: 6–6. 16. p.: 6–11. 22. p.: 8–15. 27. p.: 15–10. 41. p.: 21–25. 50. p.: 24–28. 55. p.: 25–30

Kiállítások: 6, ill. 14 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 7/7

NINCS PIHENŐ a Bajnokok Ligája új lebonyolítási rendszerében: a Veszprém férfi kézilabdacsapata az előző héten hazai pályán a Porto ellen a továbbjutás, egy hétre rá a Füchse Berlin otthonában pedig már a csoportelsőség felé tehetett egy nagy lépést. A szerda esti mérkőzés azonban nemcsak ezért volt izgalmas, hanem mert egymás ellen játszott a világ legjobb kapusa (Emil Nielsen, Veszprém) és a világ legjobb mezőnyjátékosa (Mathias Gidsel, Berlin) – talán mondani sem kell: mindketten dánok.

Abban, hogy a félidő felére lépéselőnybe tudott kerülni az Építők, leginkább annak volt fontos szerepe, hogy felállt védelem ellen nagyon nehéz dolguk volt a németeknek, a vendégek védőfala elszántan verte vissza a hazai rohamokat, kevés gólt is kaptak. Az irányító, Tobias Gröndahl mérlege négyből semmi volt (utána már alig mert próbálkozni), ha kellett (márpedig kellett), Thiagus Petrus rezzenéstelen arccal pakolta arrébb Gidselt, aki szinte eltűnt a mezőnyben, húsz perc után is csak egyetlen szerzett gólnál járt – a másik oldalon Nielsen közben hat védésnél.

Így a lélektani előny – hiába játszott idegenben – egyértelműen a Veszprémnél volt, amely sokkal magabiztosabban kézilabdázott, és Xavier Pascual is jóval nyugodtabbnak tűnt a kispad mellett, mintha néha egy-egy mosolyt is eleresztett volna.

Mondjuk, akkor már nem volt ilyen vidám, amikor egy hirtelen váltás után, a hajrában 53 másodpercen belül három gólt kapott a csapata, így azonnal időt kellett kérnie. Majd indokolatlanul sok idő ment el videózásra, miután a túl energikusan védekező Dragan Pesmalbek egymás után Gidselt és a balátlövő Matthes Langhoffot is letarolta, amiért a szerb beállót teljesen jogosan két percre ki is állították, a védekezést váltó hazaiak pedig lassan kezdtek visszakapaszkodni.

A szünet előtti utolsó gólt a Veszprém remekül játszó jobbszélsője, a francia Yanis Lenne szerezte, aki átejtette a labdát Andreas Palicka fölött, így a szervezettebben és fegyelmezettebben játszó, jobban támadó és hatékonyabban védekező vendégek ötgólos előnnyel mehettek szünetre (21–16). Az edző, Nicolej Krickau fejmosása jót tehetett a hazai öltözőben, mert a vendéglátók sokkal elszántabban jöttek ki a második 30 percre.

Emil Nielsenben tényleg lehet valami, ami megbűvöli vagy megrettenti az ellenfeleket, ezt különösen a balszélső Tim Freihöferen és Gröndahlon lehetett érezni, előbbi két hetest is úgy hagyott ki, hogy a kaput sem találta el, mert mintha túlságosan is szélre akarta volna helyezni a labdát, utóbbi pedig szinte mindent kihagyott, és amikor már nem tudta ellőni sehol Nielsen mellett, fejbe dobta, amiért két percet kapott.

A második játékrész azonban egyértelműen a Füchséé volt, amely kis híján kiegyenlített, Gidsel nagyon beindult, egymás után szerezte a gólokat, közben a hét a hat elleni támadással is próbálkozó Veszprém tíz perc alatt csak egyszer talált be, akkor is hetesből. A hajrában azonban összeszedte és nagyon szépen tartotta magát az Építők, így az utolsó öt percre ötgólos előnnyel mehetett. Hugo Descat valamennyi hetesét értékesítette, majd az ugyancsak remekül játszó Ahmed Hesam labdaszerzése és egész pályás gólja után eldőlt a mérkőzés.

A Veszprém megérdemelten nyert 35–29-re, és újabb két pontjával a BL-csoportgyőzelem fő esélyesévé lépett elő, a mérkőzés képe pedig azt mutatta, hogy jelenleg a magyar bajnok jár egy lépéssel a Füchse Berlin előtt.