Nemzeti Sportrádió

La Liga: a második félidőben is poytognak a gólok Barcelonában

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.16. 23:20
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Cancelo nagy góljával szerezte meg a vezetést a Barca (Fotó: AFP)
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Barcelona Santander La Liga
A spanyol La Liga 6. fordulójában az eddig hibátlanul menetelő, a tabellán öt győzelemmel és 21–4-es gólkülönbséggel élen álló FC Barcelona az élvpnalba tavasszal visszajutott, öt meccsen hét pontot szerző Racing Santandert fogadja.

 

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Barcelona–Racing Santander 6–2 – ÉLŐ
Barcelona, Camp Nou. V: J. Munuera
Barcelona: J. García (Szczesny, 46) – E. García, Christensen, G. Martín, Cancelo – Pedri (Gavi, 61.), Rodri (Bernal, 61.), Olmo – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 69.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick.
Santander: J. Agirrezabala – Hernando, Pedro Felipe (Luque, 59.), F. González, Aa. Martín – Prati – Canales, Gueye, Sainz-Maza – Villalibre, Arana (Zabiri, 59). Vezetőedző: José López.
G: Cancelo (8.), Villalibre (36. – öngól), Raphinha (25. –11-esből, 42., 67.), Gabriel Jesuus (79.) ill. Gueye (31.), Zaibri (65.)
 

 

Barcelona Santander La Liga
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