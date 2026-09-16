La Liga: a második félidőben is poytognak a gólok Barcelonában

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Barcelona–Racing Santander 6–2 – ÉLŐ

Barcelona, Camp Nou. V: J. Munuera

Barcelona: J. García (Szczesny, 46) – E. García, Christensen, G. Martín, Cancelo – Pedri (Gavi, 61.), Rodri (Bernal, 61.), Olmo – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 69.), Adeyemi. Vezetőedző: Hansi Flick.

Santander: J. Agirrezabala – Hernando, Pedro Felipe (Luque, 59.), F. González, Aa. Martín – Prati – Canales, Gueye, Sainz-Maza – Villalibre, Arana (Zabiri, 59). Vezetőedző: José López.

G: Cancelo (8.), Villalibre (36. – öngól), Raphinha (25. –11-esből, 42., 67.), Gabriel Jesuus (79.) ill. Gueye (31.), Zaibri (65.)

