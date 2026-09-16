Osztrák Kupa-győztes jobbhátvédet szerződtet a Nyíregyháza – sajtóhír

A 29 éves jobbhátvéd – akinek a bátyja, Fabio Ingolitsch jelenleg a Sturm Graz vezetőedzője – a Red Bull Salzburgban nevelkedett, majd megfordult a St. Pölten, a Sturm Graz és az Altach csapatainál is, utóbbitól idén júliusban távozott, s azóta nem volt klubja, de az másodosztályú Austria Salzburg edzésein tartotta magát formában – írja az osztrák portál.

A Sturm Graz játékosaként 2023-ban Osztrák Kupát nyerő Ingolitsch a már említett források szerint már Nyíregyházán tartózkodik, s ha átmegy az orvosi vizsgálaton, aláírja szerződését. Az előző évadban Ingolitsch 36 tétmeccsen lépett pályára az Altachban, egy gól és hét gólpassz fűződött a nevéhez.