Verstappen könnyedén győzte le száz gokartos ellenfelét

A harminc körös versenyen a Red Bull istálló sztárja elől induló amatőr gokartosoknak a táv feléig az is megengedett volt, hogy egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket.

A holland klasszisnak a szabályok értelmében erre csak a táv második felében lett volna lehetősége, erre azonban nem is volt szüksége, ugyanis már a 14. körben mindenkit megelőzött. A Red Bull Max vs. 100 elnevezésű kihívásnak magyar érdekeltsége is volt, ugyanis gokartba ült Osbáth Norbert, a PamKutya tartalomgyártó duó egyik tagja is.