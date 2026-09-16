Verstappen könnyedén győzte le száz gokartos ellenfelét

A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen az utolsó helyről indulva könnyedén győzte le száz riválisát a Red Bull Max vs. 100 elnevezésű gokartos kihíváson, amelyet szerdán rendeztek a silverstone-i versenypályán.
A harminc körös versenyen a Red Bull istálló sztárja elől induló amatőr gokartosoknak a táv feléig az is megengedett volt, hogy egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket.
A holland klasszisnak a szabályok értelmében erre csak a táv második felében lett volna lehetősége, erre azonban nem is volt szüksége, ugyanis már a 14. körben mindenkit megelőzött. A Red Bull Max vs. 100 elnevezésű kihívásnak magyar érdekeltsége is volt, ugyanis gokartba ült Osbáth Norbert, a PamKutya tartalomgyártó duó egyik tagja is.
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