Nemzeti Sportrádió

Verstappen könnyedén győzte le száz gokartos ellenfelét

2026.09.16. 21:15
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Fotó: Red Bull Max vs. 100
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Red Bull Max vs. 100 Osbáth Norbert Max Verstappen Pamkutya
A négyszeres Forma-1-es világbajnok Max Verstappen az utolsó helyről indulva könnyedén győzte le száz riválisát a Red Bull Max vs. 100 elnevezésű gokartos kihíváson, amelyet szerdán rendeztek a silverstone-i versenypályán.

A harminc körös versenyen a Red Bull istálló sztárja elől induló amatőr gokartosoknak a táv feléig az is megengedett volt, hogy egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket.

A holland klasszisnak a szabályok értelmében erre csak a táv második felében lett volna lehetősége, erre azonban nem is volt szüksége, ugyanis már a 14. körben mindenkit megelőzött. A Red Bull Max vs. 100 elnevezésű kihívásnak magyar érdekeltsége is volt, ugyanis gokartba ült Osbáth Norbert, a PamKutya tartalomgyártó duó egyik tagja is.

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A négyszeres F1-es világbajnoknak száz gokartost kell megelőznie Silverstone-ban, ha nyerni akar.

 

 

Red Bull Max vs. 100 Osbáth Norbert Max Verstappen Pamkutya
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