Gyémánt Liga: Duplantis bemelegítés közben megsérült, már Van Niekerk világrekordja is veszélyben!

Molnár Attilát is meghívták a 2026-os Gyémánt Liga-sorozat brüsszeli záró versenyére. Európa-csúcstartónknak sajnos nem volt elég pontja hozzá, hogy a fődíjért és a szezon bajnoka címért küzdhessen, de a pénteki program elején lévő meghívásos futamban megmutathatta a formáját. B-futamnak hiba lenne egy olyan mezőnyt nevezni, amit a botswanai 4x400-as váltóval világbajnok Lee Eppie nyer meg 44.50-nel. Molnár nevét is ismerik már széles körben, ezúttal 44.66-tal a 3. helyen ért célba.

Az erősebb futamban Collen Kebinatshipi újabb négy századdal közelebb került Wayde van Niekerk 43.03-as világrekordjához. A 22 éves botswanai világbajnok elképesztő tempóban futott a célegyenesben, óriási hajrájának köszönhetően 43.40-es országos csúccsal győzött. A verseny színvonalát mutatja, hogy négyen is 44 másodpercen belül futottak. Kebinatshipi holtversenyben minden idők ötödik legjobbjává lépett elő az örökranglistán.

Collen Kebinatshipi (Fotó: Getty Images)

Armand Duplantis kellemetlen érzésre és izomfeszültségre hivatkozva nem vett részt a rúdugrók viadalán. A svéd-amerikai a bemelegítés közben sérült meg, a budapesti világdöntő előtt egy héttel elővigyázatosságból inkább visszalépett. Ez semennyire sem zavarta meg a görög Emanuil Karaliszt, aki 612 centis versenycsúccsal diadalmaskodott.

Jakob Ingebrigtsen az élről kezdte meg az utolsó kört 1500-on, de a fiatal kenyai Phanuel Kipkosgei Koech tapadt rá. Yared Nuguse a hosszú egyenesben óriási sprintbe kezdett, ám a norvég megőrizte a belső ívet. Azonban az utolsó 50-60 méterre neki is elfogyott az ereje, az ausztrál Cameron Myers ellopta előle és az olimpiai bajnok Cole Hocker elől a győzelmet.

A Birminghamben négy Eb-aranyat szerző Amy Hunt alig egy lépés hátrányban fordult be a célegyenesbe Julien Alfredhez képest, de aztán Saint Lucia első ötkarikás aranyérmese lelépte őt és 37 századra növelte az előnyét. Az amerikai Melissa Jefferson-Wooden nem vesz részt a Gyémánt Liga-döntőben, így ezt a 200-as futamot is kihagyta.

Chase Jackson (Fotó: Getty Images)

Chase Jackson új kontinenscsúccsal, egyben Gyémánt Liga-rekorddal nyerte meg a női súlylökést. Ez volt a nyitó este egyik legszínvonalasabb versenye, amelyben hárman is 20.50 méter felett teljesítettek – Jackson mellett Sarah Mitton (20.64) és Jessica Schilder (20.57) is. A jamaicai Tajay Gayle a legjobb pillanatban ugrotta idei legjobbját távolban, amivel meglepetésre legyőzte a görög Miltiadisz Tentoglut. Szintén a meglepetés kategóriába tartozik az idén korábban öt Gyémánt Liga-állomáson is megállíthatatlan Emma Zapletalová veresége Anna Cockrell-lel szemben 400 m gáton.

A szlovén Kristjan Ceh diszkoszvetésben (71.29 méter), a kenyai Emmanuel Wanyonyi 800 méteren (1:41.80) ért el új versenycsúcsot.

GYÉMÁNT LIGA-DÖNTŐ, BRÜSSZEL, 1. NAP

A Gyémánt Liga-versenyszámok győztesei.

Férfiak. 100 m (+0.1): 1. Oblique Seville (jamaicai) 9.90

400 m: 1. Collen Kebinatshipi (botswanai) 43.40

800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 1:41.80

1500 m: 1. Cameron Myers (ausztrál) 3:30.14

110 m gát (-0.2): 1. Ja’Kobe Tharp (amerikai) 13.03

Magas: 1. Mateusz Kolodziejski (lengyel) 228

Rúd: 1. Emanuil Karalisz (görög) 612

Távol: 1. Tajay Gayle (jamaicai) 846 (+1.4)

Diszkosz: 1. Kristjan Ceh (szlovén) 71.29

Nők. 200 m (+0.1): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i) 21.79

5000 m: 1. Freweyni Hailu (etióp) 14:35.20

400 m gát: 1. Anna Cockrell (amerikai) 53.01

3000 m akadály: 1. Faith Cherotich (kenyai) 8:51.61

Hármas: 1. Saly Sarr (szenegáli) 14.96 (+0.3)

Súly: 1. Chase Jackson (amerikai) 21.14

Diszkosz: 1. Feng Pin (kínai) 67.46