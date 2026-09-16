Európai kézilabdaligák: Fazekas hat góljával negyeddöntős a Sönderjyske

Vámos Petra két gólt lőtt a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB csapatában, amely 43–28-ra nyert a Toulon Métropole Var HB otthonában a francia élvonalban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő Saint-Amand HB 26–25-ös vereséggel távozott az ES Besancon otthonából.

Török Lilly három találatával a CBM Morvedre 22–16-ra nyert a Granollers vendégeként a spanyol bajnokságban. Zsembery Viktória kétszer volt eredményes a BM Porrinóban, amely otthon 23–22-re nyert a ZPC Lanzarote ellen.