Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Fazekas hat góljával negyeddöntős a Sönderjyske

2026.09.16. 23:17
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Fazekas Virág hat gólt lőtt (Fotó: utanpotlassport.hu)
Címkék
Vámos Petra Zsembery Viktória Fazekas Virág Török Lilly
Fazekas Virág hat góljával a Sönderjyske 33–21-re nyert az Ajax Köbenhavn otthonában a női kézilabda Dán Kupa szerdai nyolcaddöntőjében.

Vámos Petra két gólt lőtt a Bajnokok Ligája-címvédő Metz HB csapatában, amely 43–28-ra nyert a Toulon Métropole Var HB otthonában a francia élvonalban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő Saint-Amand HB 26–25-ös vereséggel távozott az ES Besancon otthonából.

Török Lilly három találatával a CBM Morvedre 22–16-ra nyert a Granollers vendégeként a spanyol bajnokságban. Zsembery Viktória kétszer volt eredményes a BM Porrinóban, amely otthon 23–22-re nyert a ZPC Lanzarote ellen.

 

Vámos Petra Zsembery Viktória Fazekas Virág Török Lilly
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