Kilenc góllal legyőzte Hollandiát a magyar férfi vízilabda-válogatott

FINOM ÁRNYÉKOT VETETT a jegenyesor a Hajós uszoda szabadtéri medencéjének egyik felére, beborítva a hozzá közelebb eső lelátót. A szemközti oldalon ülő szurkolók a nagy melegben élvezhették, ahogyan a szerb sportági szövetségi botrány miatt átalakuló szerb férfi vízilabda-válogatott simán, 21–10-re legyőzte a grúzokat az OTP-kupa nyitó mérkőzésén.

Alig ültek el a hullámok, máris csobbant a vízbe Magyarország és Hollandia nemzeti együttese. Ezen a héten már harmadik alkalommal rendeztek ilyen párosítású találkozót, igaz, kedden és csütörtökön a hölgyekért szoríthattunk – a férfiakon volt a sor, hogy egy egy után felénk billentsék a mérleg nyelvét. A két csapat legutóbb áprilisban, a görögországi világkupa-selejtezőben mérkőzött meg egymással, a rendes játékidő 11–11-es döntetlennel zárult, szétlövéssel nyertünk.

A közönség hatalmas ovációval fogadta a válogatottba a 2024-es párizsi olimpiát követően visszatérő Zalánki Gergőt, akiről épp pénteken derült ki, hogy a görög Olympiakosztól szerződtette korábbi klubja, az olasz Pro Recco. A balkezes klasszis a kezdőcsapatban kapott helyet, és rögtön az első támadásból megszerezte az első magyar gólt.

A hollandok próbálkozása sikertelennek bizonyult, a mieink viszont újfent eredményesek voltak, Manhercz Krisztián talált be szépen. Nagyszerűen működött a védekezésünk, Vogel Soma kiváló teljesítményt nyújtott a kapuban, majdnem öt percbe telt, mire a vendégek szépítettek Tom de Weerd révén, de rögtön érkezett a válasz Manhercztől (3–1). Három gól az egyik, kettő a másik oldalon, 6–3-as magyar előnnyel ért véget az első nyolc perc.

A második negyedben még nagyobb magyar fölény alakult ki, sorozatban Vismeg Zsombor, Fekete Gergő, Tátrai Dávid, Manhercz és Leinweber Olivér is betalált, a hollandok nem tudták bevenni a kapunkat, 11–3-as állást mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

A nyolcgólos előny tükrében belefért, hogy kiegyenlítettebbé váljon a játék képe a folytatásban, ám a harmadik negyedben is a mieink bizonyultak jobbnak, Vigvári Vendelék öt, a hollandok négy gólig jutottak, így 16–7-es állással fordulhattak a csapatok a záró felvonásra.

Tátrai bombagóljával indult ez a nyolc perc, Max van der Werve szép találattal reagált rá. Igazán nagy meglepetést nem rejtegetett a hátralévő idő, a magyar csapat kiváló játékkal, 21–12-es győzelemmel hálálta meg a közönség biztatását, megmutatva, hogy nagyon egyben van, s előre jelezve, hogy remek összecsapás várható szombat este nyolc órától Szerbia ellen.

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI VÍZILABDA TORNA

Magyarország–Hollandia 21–12 (6–3, 5–0, 5–4, 5–5)

Budapest, Hajós uszoda, 1500 néző. Vezette: Berisvili (grúz), Prlics (szerb).

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – ZALÁNKI 2, Varga V. 1, Vigvári Vendel 2, Kovács P. 1, VISMEG ZS. 2, MANHERCZ K. 3. Csere: Gyapjas V. (kapus), TÁTRAI D. 2, Nagy Ákos 1, Dala D. 1, FEKETE G. 4, LEINWEBER 2, Lugosi. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

HOLLANDIA: Spijker – Hofmeijer, M. van der Weijden 2, Snel, De Weerd 1, De Mey, Ten Broek. Csere: Caboort (kapus), VAN DER SCHAAF 3, Rouwenhorst 1, Van der Werve 1, JUKIC 4, J. van der Weijden, Christ. Edző: Branko Mitrovics

Emberelőny-kihasználás: 14/6, ill. 14/3. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 6/5. Kipontozódott: Hofmeijer (26. p.), Varga V. (28. p.), Vigvári Vendel (30. p.), Tátrai D. (32. p.), M. van der Weijden (32. p.), Snel (32. p.)

A másik mérkőzésen: Szerbia–Grúzia 21–10

MESTERMÉRLEG

Varga Zsolt: – Jó mérkőzés volt, de tényleg fontos tudni, hogy nem teljes csapattal érkezett a rivális, ez nem teljesen ugyanaz a holland válogatott volt, amelyikkel áprilisban találkoztunk. Ettől függetlenül összességében örülök, jól játszottunk, a védekezésünk rendben volt, a kapusteljesítményünk is, mindez megadta az alapot, hogy hatékonyan, magabiztosan támadhassunk.

Branko Mitrovics: – Magyarország kiválóan játszott, tapasztalt csapat. Sérülések miatt nem tudtunk teljes kerettel kiállni, viszont a fiatalokat tesztelhetjük, ami hasznos a jövőre nézve. Sajnos, nem voltunk elég jók ahhoz, hogy felvegyük a versenyt, ugyanakkor rengeteget tanulhattunk ebből az összecsapásból.