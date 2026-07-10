Nemzeti Sportrádió

Mbappé és Dembélé betalált, így búcsúztatták Marokkót a franciák – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.07.10. 07:34
null
Kylian Mbappé egyre közelebb a gólkirályi címhez (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Marokkó Franciaország összefoglaló
A francia labdarúgó-válogatott a négy évvel ezelőtti világbajnoksághoz hasonlóan ezúttal is kétgólos sikerrel búcsúztatta Marokkót. Videón az első negyeddöntő összefoglalója, köztük Kylian Mbappé és Ousmane Dembélé újabb góljával.

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
FRANCIAORSZÁG–MAROKKÓ 2–0 (0–0)
Foxborough, Boston Stadion, 63 811 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin) 
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Gusto, 87.), Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné (Zaire-Emery, 70.), Rabiot – O. Dembélé, Olise, D. Doué (Barcola, 77.) – K. Mbappé (Mateta, 77.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps  
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Mazraui, Szalah-Eddin (El-Uahdi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), El-Ajnaui – Talbi (Szbai, 85.), Unahi, El-Hanusz (Rahimi, 62.) – B. Díaz (Jasszin, 74.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gólszerző: K. Mbappé (60.), O. Dembélé (66.)  

ONLINE, ÉLŐ TUDÓSÍTÁS ITT!

 

foci vb 2026 Marokkó Franciaország összefoglaló
Legfrissebb hírek

Amerikai pite: Franciaország olyan jó, mint a legendás 2002-es brazil válogatott? – vb-kibeszélő, 29. nap

Foci vb 2026
1 órája

Még egy kicsi Mbappé: válogatott 100-as

Foci vb 2026
4 órája

Kylian Mbappé: Lehet, hogy nem ez a legerősebb francia válogatott valaha, de ebben van a legtöbb potenciál

Foci vb 2026
5 órája

Képek: Mbappé és Klopp találkozása

Foci vb 2026
5 órája

Videón a franciák legnagyobb félelme: Mbappé a földre rogyott, majd lecserélték, de...

Foci vb 2026
7 órája

1970 és Gerd Müller óta Mbappé az első, aki legalább 11 gólban van benne egy vb-n

Foci vb 2026
7 órája

„Kaptam egyet a bokámra, de jól érzem magam” – Kylian Mbappé a sérüléséről

Foci vb 2026
7 órája

Statisztikák: Mbappé „nem normális”, a franciák egyre inkább hasonlítanak a 2002-es brazilokra

Foci vb 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik